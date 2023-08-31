İmamoğlu’nun CHP'den ne isteyeceği belli oldu. Flaş iddia gündeme bomba gibi düştü

Seçimlerin ardından CHP’de değişim tartışmalarını açan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu bir yandan da bir kez daha İstanbul’a adaylığa hazırlanıyor.

Diken'den Altan Sancar'ın haberine göre, İmamoğlu CHP yönetiminden İstanbul’un 39 ilçesinde adayların belirlenmesi için söz sahibi olmayı isteyecek. Buna göre İmamoğlu, partisinin yönetiminde İstanbul’un ilçelerinde gösterilecek belediye başkan adaylarının belirlenmesi için söz sahibi olmayı ve tam yetki isteyecek.

BİR RAPOR HAZIRLANACAK

Hazırlanacak raporda ilçelere göre kimleri belediye başkanı olarak görmek istediklerini sorulacak ve ortaya çıkan isimler belirlenecek.

Rapor sonrası farklı partilerin seçmenleri ile seçim süreci öncesi kurulması hedeflenen ilişkiler doğrultusunda da İmamoğlu partisinin yönetimine çalışmasını sunarak, "Kentte tam başarı, uyumlu çalışma ve belediye meclisinde çoğunluk sağlama hedefleri için adayların belirlenmesinde tam yetki talep ediyorum" diyecek.

İmamoğlu ayrıca genel seçimlerdeki gibi ilin tüm mahallelerini kapsayan bir çalışma yaptırdığı öne sürüldü.

İddialara göre, İmamoğlu 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri öncesi ekibinin yaptığı ve İstanbul’un mahallelerinde yaşayan vatandaşların oy verme eğilimlerini, partinin ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun potansiyel oy oranını ortaya koyan çalışmanın tekrarlanmasını istedi.