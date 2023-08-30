İmamoğlu'ndan Akşener'in sözlerine tek cümlelik yanıt

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener’in, kendisi ve Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda, “Onlara ateşten gömleği giydirmeyi beceremedim” sözlerine tek cümlelik bir yanıt verdi.

İmamoğlu'ndan Akşener'in sözlerine tek cümlelik yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Haliç Tramvayı açılışına katıldı. Açılış töreninde konuşmalarının ardından İmamoğlu, gazetecilerle bir araya geldi.

“ADAYIM DEMEK HADSİZLİK OLUR”

Yerel seçimler yaklaşırken İBB'ye yeniden aday olması konuşulan Ekrem İmamoğlu'na "Aday mısınız?" diye soruldu. İmamoğlu bu soruya şu şekilde cevap verdi:

"Yola çıktığımı ifade edebilirim, adayım demek hadsizlik olur. Çünkü adaylığın koşulları var. Sizi aday gösteren yapılar var, partiniz var. Ben ilçe başkanlığından gelme biriyim. Neyin nasıl ifade edileceğini bilirim. Ben yola çıktığımı ifade edebilirim. Zamanı gelince konuşulur."

MERAL AKŞENER SORUSU

Diğer yandan geçmiş Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Ekrem İmamoğlu'na İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Ben İmamoğlu ve Yavaş’ın, Türk Milleti’nin çağrısına yanıt vereceğini sandım. Onlara ateşten gömleği giydirmeyi beceremedim" sözleri hatırlatıldı.

İmamoğlu, bu hatırlatmanın üzerine "Her şey çok güzel olacak" yanıtını verdi. Meral Akşener ile görüşme yapıp yapmadığına ise İmamoğlu, "Biz her zaman görüşüyoruz" dedi.

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