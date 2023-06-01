İmamoğlu'nun kritik görüşmede Kılıçdaroğlu'ndan ne talep edeceği ortaya çıktı

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turda kaybedilmesinin ardından CHP’de hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. CHP MYK, istifa söylentileri ve kurultay tartışmalarının gölgesinde bugün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Seçimin ardından CHP’de esmeye başlayan değişim rüzgarlarının MYK toplantısında da konuşulması bekleniyor.

İKİ İSİMLE AYRI GÖRÜŞMESİ DİKKAT ÇEKTİ

MYK öncesinde ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Genel Merkez’e gelerek yaklaşık 40 dakika Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Kaftancıoğlu cephesinden, görüşmenin “seçimlere yönelik değerlendirme” kapsamında yapıldığı belirtildi. Ancak bir süredir Ekrem İmamoğlu ile Canan Kaftancıoğlu’nun birlikte hareket etmediği konuşulurken, Kılıçdaroğlu’nun her iki isimle ayrı ayrı görüşmesi dikkat çekti.

BAŞ BAŞA GÖRÜŞME YAPACAKLAR

Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu görüşmesinin ardından parti MYK’sını topladı. Seçime yönelik konuşmaların yapılacağı toplantıda Kılıçdaroğlu’nun, MYK’da değişim beklentisini de masaya yatırması bekleniyor. Toplantının ardından da Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile baş başa bir görüşme yapacak.

DEĞİŞİM TALEPLİ DESTEĞİNİ İLETECEK

T24’ten Eray Görgülü’nün haberine göre gözler bu kritik toplantıya çevrilirken, kamuoyunda İmamoğlu’nun “Değişim” çağrısının ardından yönetime bayrak açacağı yorumları yapılsa da İmamoğlu’nun, böyle bir girişimde bulunma niyetinin bulunmadığı öğrenildi. Ancak İmamoğlu’nun Kılıçdaroğlu’na “değişim” talebini ileteceği ve bu doğrultuda MYK’da yapılacak görevlendirmeler için kendi önerilerinin de dikkate alınmasını talep edeceği belirtildi. Bu arada CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’den de dikkat çeken bir çıkış geldi. Kendisinin CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’a rakip olduğu 2005 yılındaki kurultayı hatırlatan Sarıgül, İmamoğlu’na “Acele etme” çağrısında bulundu.