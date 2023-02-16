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Yıkılan evin betonundan çıkan 'Pes artık' dedirtti

Sosyal medyada yayınlanan bir videoda, deprem bölgesindeki evlerden birinin betonundan çıkan kozalak şok etkisi yarattı. O anları izleyenler ise isyan etti.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 10:09
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Yıkılan evin betonundan bakın ne çıktı: 'Yok artık' dedirtti

Yıkılan evin betonundan çıkan 'Pes artık' dedirtti
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Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 10 şehri birden vurdu. 

30 bini aşkın kişi hayatını kaybederken, on binlerce kişi yaralandı. Enkaz altında arama- kurtarma çalışmaları ise depremin 11. gününde de devam ediyor. 

Söz konusu, deprem Kahramanmaraş dahil 10 ili büyük yıkıma uğrattı. Depremden en çok etkilenen çevre illerin başında ise Hatay geldi. Çeşitli sorumsuzluklar ve özensizlikle yapılan evler şiddetli deprem karşısında dayanamayarak yerle bir oldu.

Onlarca kişiye mezar olan binaların yapımında kullanılanlar ise şaşırtmaya devam ediyor. 

İNŞAATIN İÇİNDEN KOZALAK ÇIKTI

Sosyal medyada paylaşılan bir video ise "Pes artık" dedirtti. Videoda bir inşaatın içini inceleyen vatandaş, binanın duvarlarını adeta eliyle soydu. Bununla birlikte binanın yapımında kozalak kullanıldığı görüldü.

Dayanıksız yapılan evlerin inşaat halinde son olarak kozalak kullanıldığının da görülmesi izleyenleri isyan ettirdi.

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