Türkiye dünyada kaçıncı büyük ekonomi? İMF açıkladı

IMF hazırladığı raporla dünyadaki en büyük ekonomileri açıklladı. IMF’nin Ekim 2022’de açıkladığı ve güncellenmiş verilerin yer aldığı Dünya Ekonomik Görünüm raporuna göre, Türkiye 2021 ve 2022 yılında dünyanın 20. büyük ekonomisi konumunda. Rapora göre Türkiye 2024 yılında en büyük ekonomiler listesinde 19. sıraya yükselecek. Ancak Türkiye’nin hemen altında yer alan ülkelerin gayrisafi yurtiçi hasılaları (GSYH) Türkiye’ye çok yakın olduğundan sıralamalar yer değiştirebilir.

IMF’nin Dünya Ekonomik Görünüm raporu her sene nisan ile eylül ve ekim aylarında iki defa yayımlanıyor. İlk açıklanan değerler geçici verilere dayandığından yeni bilgilerin gelmesiyle veriseti de güncelleniyor. Nisan 2022’de açıklanan raporda, Türkiye 2021 yılında ülkelerin GSYH büyüklüğü bakımından dünyada 21. sıraya düşmüştü.

Ancak Ekim 2022’de açıklanan son raporda veriler güncellenince Türkiye 2021 yılı sıralamasında yeniden 20. sıraya yükseldi. Türkiye’nin 2021 yılında GSYH’si 817,5 milyar Amerikan doları oldu. Zirvede ise 22 trilyon 996 milyar dolar ile ABD yer alıyor.

ABD’yi 17 trilyon 745 milyar dolar ile Çin takip ediyor. Avrupa ülkelerinden Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya ve Hollanda Türkiye’nin üzerinde yer alıyor. İsviçre ise 800 milyar dolar ile Türkiye’yi takip ediyor.

Öte yandan Dünya Bankası’nın verilerinde Türkiye’nin 2021 yılında GSYH’si 815 milyar dolar oldu. İran’ın verisi eksik olduğundan ve sıralamada yer almadığından Dünya Bankası listesinde Türkiye 19. sırada yer alıyor.

IMF’nin Ekim 2022 hesaplamalarına göre Türkiye 2022 yılında 853 milyar dolar ile yine dünyanın en büyük 20. ekonomisi olacak. Hemen ardından ise 829 milyar dolar ile Tayvan ve 807 milyar dolar ile İsviçre geliyor. Yılın son çeyreğindeki ekonomik veriler sıralamada etkili olacak. İlk iki sırada ise ABD ve Çin yerini koruyacak.

IMF’nin öngörüsüne göre Türkiye’nin GSYH’si 2023’te 942 milyar dolara yükselecek. Türkiye bu değer ile 20. sırada kalmaya devam edecek. Türkiye büyüyen GSYH’si ile üst sıralardaki ülkelerle arasındaki farkı da kapatacak.

G-20 farklı bir konu

Öte yandan Türkiye’nin önceki verilerde en büyük ekonomiler sıralamasında 21. sıraya gerilemesi Türkiye’nin G-20’den düştüğü ve G-20’den çıkarılacağı yorumlarını beraberinde getirmişti.

Türkiye hiçbir zaman G-20’den düşmedi. “20’ler Grubu” olarak adlandırılan G-20 için tek kriter ekonomi değil ve dünyanın en büyük 20 ekonomisinden oluşmuyor. Dünyanın en büyük 20 ekonomisinde olan ülkelerin hepsi G-20 üyesi değil.