IMF'den iktidara kötü haber

IMF'den Türkiye tahminini revize etti..Uluslararası Para Fonu (IMF) raporunda, Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahmini 0,3 puan azaltılarak yüzde 2,7’ye çekilirken, gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini 0,6 puan artırılarak yüzde 3,6’ya yükseltildi.

Raporun Türkiye ekonomisine ilişkin kısmında, şubat ayında yaşanan depremlerin can kayıplarının yanı sıra yaklaşık 104 milyar dolarlık finansal yük oluşturduğu belirtilirken, “Kamu sektörü muhtemelen önemli kurtarma ve yeniden yapılanma çabalarının maliyetinin çoğunu üstlenecektir.” ifadesi yer buldu.

Raporda, “Uluslararası toplumdan ve özel yatırımlardan gelen destek, yeniden yapılanma ve yardım ihtiyaçlarının bir kısmının karşılanmasına yardımcı olurken, kamu sektörü üzerindeki yük muhtemelen büyük olacaktır.” değerlendirmesine yer verildi.

IMF raporunda, depremlerin etkilediği bölgelerdeki yeniden yapılanmanın ekonomik büyüme üzerindeki olumsuz etkiyi hafifleteceği öngörüsünde de bulunuldu.

AVRUPA'YI YÜKSELTTİ

IMF, “Avrupa Bölgesel Ekonomik Görünüm” raporunda Avrupa’nın eş zamanlı olarak enflasyonu düşürürken ekonomik büyümesini de sürdürebilmek gibi zor bir görevle karşı karşıya olduğu belirtilirken, bölgede enflasyonun son dönemdeki düşüşe rağmen halen çok yüksek seviyede olduğu kaydedildi.

IMF raporunda, Avrupa’nın bu yıl için ekonomik büyüme tahmininin 0,2 puan artırılarak yüzde 0,8’e, 2024 yılı için ise 0,3 puan azaltılarak 1,7’e düşürüldüğü belirtildi.

Raporda, Avrupa’da geçen yılın yarısında enflasyonun hane halkının gelirleri azaltarak büyümenin azaldığı belirtilirken, bu kış aylarında enerji fiyatlarında görülen düşüş ve hükümetlerin verdiği mali desteklerle birlikten resesyondan kaçınmanın mümkün olabildiğine vurgu yapıldı.

“Avrupa'nın görünümü yavaş büyüme ve inatçı enflasyondan oluşuyor.” ifadesinin yer aldığı raporda, gelecek dönemde daha düşük enerji fiyatlarının ve artması beklenen tüketici alım gücünün ekonomik büyümeyi olumlu yönde etkilemesinin beklendiği kaydedildi.

Gelişmekte olan Avrupa ekonomileri bu yıl 1,2 büyüyecek

Raporda, gelişmiş Avrupa ekonomilerinin büyümesinin yüzde 0,7 büyüme kaydetmesinin, büyümenin gelecek yıl ise 1,4’e yükselmesinin beklendiği bildirildi.

IMF raporunda, gelişmekte olan Avrupa ekonomilerindeki büyümenin bu yıl 0,7 puan artırılarak yüzde 1,2’ye yükseltildiği, 2024 yılı için büyüme tahminin ise 0,1 puan azaltılarak yüzde 2,4’e çekildiği kaydedildi.

Kuruluşun raporunda, gelişmiş Avrupa ekonomilerinde enflasyonun bu yıl yüzde 5,6’ya, gelecek yıl ise yüzde 3'e gerilemesinin beklendiği kaydedildi. Raporda, Euro Bölgesi’nin bu yıl için büyüme tahmininin 0,3 puan artırılarak 0,8’e, gelecek yıl için ise 0,4 puan azaltılarak 1,4’e çekildiği hatırlatıldı.

IMF raporunda Almanya’dan ekonominin yüzde 0,1 daralmasının, gelecek yıl ise yüzde 1,1 büyüme kaydetmesinin öngörüldüğü vurgulanırken Fransız ekonomisinin bu yıl yüzde 0,7, gelecek yıl yüzde 1,3 büyüme göstermesinin beklediği bildirildi.

IMF raporunda, İngiliz ekonomisinin bu yıl yüzde 0,3 daralmanın ardından, 2024'te yüzde 1 büyüme göstermesinin öngörüldüğüne dikkat çekildi.