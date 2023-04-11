IMF küresel ekonomik büyüme tahminlerini düşürdü

Uluslararası Para Fonu, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun Nisan 2023 sayısını "Zorlu Bir Toparlanma" başlığıyla yayımladı.

Raporda, dünya ekonomisinin "yumuşak bir iniş" yapabileceğine dair 2023'ün başlarındaki kesin olmayan işaretlerin, inatla yüksek seyreden enflasyon ve finans sektöründeki son çalkantılarla azaldığı aktarıldı.

Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi, gıda ve enerji fiyatlarının düşmesiyle enflasyonun gerilediğine işaret edilen raporda, temel fiyat baskılarının bazı ekonomilerde iş gücü piyasalarındaki sıkılıkla "yapışkan" göründüğü kaydedildi.

Raporda, bankacılık sektöründeki kırılganlıkların odak noktası haline gelmesi ve banka dışı finansal kuruluşlar dahil finans sektöründe daha geniş kapsamda yayılmasına dair korkuların artmasıyla politika faizlerindeki hızlı artışın yan etkilerinin belirginleştiği belirtildi.

RİSKLER KONUSUNDA UYARILAR GELDİ

Borç seviyelerinin yüksek seyretmeye devam ettiğine de dikkati çekilen raporda, bu durumun politika yapıcıların yeni zorluklara yanıt verme kabiliyetini sınırladığı aktarıldı.

Raporda, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın ardından hızla yükselen emtia fiyatlarının gevşediği ancak savaşın devam ettiği ve jeopolitik gerilimlerin yüksek olduğuna işaret edildi.

Raporda, "Düşen gıda ve enerji fiyatları ile iyileşen tedarik zinciri işleyişinden kaynaklanan olumlu gelişmelere rağmen finans sektöründeki son çalkantıyla artan belirsizlikle riskler kesin olarak aşağı yönlü." denildi.

Küresel ekonomik büyüme oranının 5 yılda yüzde 3'te sabitleneceği tahmin ediliyor. IMF'nin raporunda, geçen yıl yüzde 3,4 büyüdüğü tahmin edilen dünya ekonomisinin, bu yıl yüzde 2,8 ve 2024'te yüzde 3 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

TÜRKİYE'NİN BÜYÜME BEKLENTİSİ 2024 İÇİN DEĞİŞTİRİLDİ

Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2,7 ve 2024'te yüzde 3,6 büyümesinin tahmin edildiği kaydedildi.

IMF'nin ocak ayındaki tahminlerinde, Türkiye ekonomisinin 2023 ve 2024'te yüzde 3'er büyüyeceği öngörülmüştü.

Türkiye için enflasyon tahminlerine de yer verilen raporda, 2022'de yüzde 72,3 olan yıl sonu enflasyon tahmininin 2023'te yüzde 50,6'ya ve 2024'te yüzde 35,2'ye gerilemesinin beklendiği aktarıldı.Raporda, Türkiye için işsizlik tahmininin 2023 için yüzde 11 ve 2024 için yüzde 10,5 olarak belirlendiği bildirildi.