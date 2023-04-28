İYİ Partili Bilge Yılmaz: Merkez Bankası ve BDDK’dan yurt dışına kaçacaklar var. İsim isim biliyorum

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, "Bazı bürokratların özellikle Merkez Bankası ve BDDK bürokratlarının yurt dışına kaçacağını düşünüyorum. İsim isim biliyorum ama paylaşamam." dedi.

İYİ Partili Bilge Yılmaz: Merkez Bankası ve BDDK’dan yurt dışına kaçacaklar var. İsim isim biliyorum

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine kilitlenirken İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı, ekonomi profesörü Bilge Yılmaz, T24’ten Çiğdem Toker’e konuştu.

Türkiye'de bürokratların çok ağır kötülüğe uğratıldığını kaydeden Yılmaz, “Bazı bürokratların özellikle Merkez Bankası ve BDDK bürokratlarının yurt dışına kaçacağını düşünüyorum. İsim isim biliyorum ama paylaşamam. Durmak istemeyeceklerdir çünkü bu insanlar çok zenginleştiler. Böyle bir ortamda olur mu? Bence baskı rejimi birden sona erer." dedi.

Kaybedecek zamanlarının olmadığını ve görevlerinin en geç 8 Mayıs'ta başlaması gerektiğinin altını çizen Yılmaz, “Beklentileri doğru yönetirsek panik ortamı oluşmaz.” şeklinde konuştu.

Seçim nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, AKP iktidarının yol açtığı devasa ticaret açığının önemli bir sorun olduğunu, bunun ödemeler dengesine yansıyacağı uyarısında bulunan Yılmaz, "Güven ortamı kalmadı. Dolar, kanuni olmaya yollarla Merkez Bankası ve BDDK eliyle tutulmaya çalışılıyor. Piyasadaki hiçbir şey gerçek fiyatında değil.” dedi.

"300 MİLYAR DOLAR HEDEFİ MÜTEVAZI"
Yılmaz, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolar temiz yatırım sözünü nasıl değerlendirdiği sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"300 milyar dolar hedefini mütevazı buluyorum. Hiç sıkıntı olmaz. Kemal Bey onu uzun yıllar cetvelinde söylüyor. Sağlarız. İlk 12 ayda Türkiye'ye 100 küsur milyar dolar portföy yatırımı gelir. Hiç sorun olmaz. Kemal Bey'in dediklerini ben destekliyorum. Yapamayacağım bir şeyin sözünü vermem. Nasıl hesaplandığını bilmiyorum ama ben kendi hesabımı biliyorum."

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