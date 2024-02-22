IMF'den merkez bankalarına kritik uyarı

Kozack, düzenlediği basın toplantısında, küresel ekonomideki gelişmelere dair değerlendirmeler yaptı.

Ocakta küresel ekonomik büyüme beklentisini ekim ayına göre yükselttiklerini ve 2024 için yüzde 3,1'e çıkardıklarını hatırlatan Kozack, bunun büyük ölçüde ABD ve bazı gelişmekte olan ülkelerdeki dirençten kaynaklandığını söyledi.

Ancak Kozack, bu büyüme tahmininin pandemi öncesi 2002-2019 dönemindeki yüzde 3,8'lik büyüme ortalamasının altında kaldığına dikkat çekerek, enflasyonun çoğu bölgede arz kısıtlamalarının hafifletilmesi sıkı para politikasının etkisi sayesinde beklenenden daha hızlı düştüğünü ifade etti.

Zayıf yurt içi tüketim ve yatırım sebebiyle Japonya'nın 2023'ün ikinci yarısında beklentilerin altında büyüme performansı sergilediğini, ancak geçen yıl genelinde büyümenin ihracat sayesinde sağlam kaldığını dile getiren Kozack, geçen yıl sonundaki zayıf büyüme performansının 2024'te Japonya ekonomisine dönük aşağı yönlü riskleri artırabileceğini öngördüklerini söyledi.

İngiltere'nin de geçen yılın son çeyreğinde ekonomik olarak daraldığını hatırlatan Kozack, ancak yüksek frekanslı göstergelerin bu yıl bir iyileşmeye işaret ettiğini belirtti.

Kozack, küresel ekonomi için tahminleri yükseltme sürecine başlarken bu yeni gelişmeleri hesaba katacaklarını, bu tahminlerin nisanda yayımlanacağını açıkladı.

Enflasyonun düşmesine rağmen henüz hedefe yeterince yakın olmadığına işaret eden Kozack, "Bu da para politikası konusunda işin henüz tamamlanmadığı anlamına geliyor. Merkez Bankalarını para politikasında erken gevşemeye karşı tedbirli olmaya çağırıyoruz." dedi.

"UKRAYNA'NIN FİNANSMAN İHTİYACI CİDDİ"

Kozack, program kapsamında Ukrayna'ya ödenen tutarı geçen yılın Aralık ayında 900 milyon dolardan yaklaşık 4,5 milyar dolara çıkardıklarını hatırlattı.

IMF ekibinin program kapsamında Ukrayna'ya yönelik üçüncü incelemeyi yapmak üzere Varşova'da olduğunu belirten Kozack, Ukrayna'nın finansman ihtiyacının oldukça ciddi olduğunu ifade etti.

Kozack, Ukrayna'nın 2024 yılında yaklaşık 31,9 milyar dolarlık resmi bağış desteği dahil olmak üzere yaklaşık 42 milyar dolara ihtiyaç duyacağını tahmin ettiklerini, ABD dahil uluslararası toplumun zamanında desteğinin ülke için hayati önem taşıyacağını kaydetti.

Dondurulan Rus varlıkları konusunda ne yapılacağına ilişkin kararın varlıkları elinde bulunduran ülkelere ait olduğunu belirten Kozack, olası risklerden kaçınmak için her türlü eylemin yeterli yasal dayanağa sahip olmasının önemine dikkat çekti.

Kozack, Rusya ekonomisinin büyüme gücüyle kendisini şaşırttığını belirterek, bunun nedeninin ekonomide üretimi artıran büyük miktardaki askeri harcamalar ve tüketimin artmasına yardımcı olan birçok sosyal transfer olduğunu açıkladı.

"MENA BÜYÜME TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜK"

Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesi için 2024 büyüme tahminlerini Ekim projeksiyonuna göre yarım puan düşürdüklerini hatırlatan Kozack, bunun bölgedeki çatışmaların yıkıcı insani ve ekonomik etkisinden kaynaklandığını belirtti.

IMF'nin birçok bölgedeki nakliye hacmini takip eden liman izleme platformuna da değinen Kozack, Süveyş Kanalı'ndaki kargo hacminin 13 Şubat'ta sona eren haftada yıllık bazda yüzde 55 azaldığını, Ümit Burnu'ndan geçen yük hacminin yaklaşık yüzde 75 arttığını söyledi.