Immobile gol sayısını 8’e çıkarttı

Kaynak: İHA
Immobile gol sayısını 8’e çıkarttı

Beşiktaş'ın İtalyan futbolcusu Ciro Immobile, Konyaspor karşısında kaydettiği golle Süper Lig'deki gol sayısını 8'e çıkarttı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Konyaspor'u 2-0 mağlup ederken, siyah-beyazlılarda İtalyan santrfor Ciro Immobile rakip fileleri havalandırdı. Immobile yeşil-beyazlılar karşısında müsabakanın 30. dakikasında penaltıdan kaydettiği golle Süper Lig'deki gol sayısını 8'e çıkarttı ve krallık yarışındaki yerini korudu. 34 yaşındaki oyuncu, Antalyaspor ve Kayserispor maçlarında 2'şer, Sivasspor, Eyüpspor, Gaziantep FK ve Konyaspor maçlarında ise 1'er gol kaydetti.

Konyaspor karşısında 11'de sahaya çıkan Immobile, 90 dakika sahada kaldı.

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