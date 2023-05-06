İnanılır gibi değil ama gerçek. Botoks malzemelerini internetten sipariş verip evde uygulamaya başladılar

Botoks, genç görünmek isteyen erkek ve kadınlar başvurduğu yöntemlerin en başında geliyor. Ancak son dönemde artan fiyatlardan dolayı vatandaş çareyi botoks malzemelerini internetten alıp evde uygulamakla buldu. Uzmanlar ise, bunun çok tehlikeli olduğunun altını çizdi.

İnanılır gibi değil ama gerçek. Botoks malzemelerini internetten sipariş verip evde uygulamaya başladılar

Kanal D Haber'in haberine göre, kliniklerde botoks işlemlerinin fiyatı artınca vatandaşlar, botoks malzemelerini internetten sipariş verip evde uygulamaya başladı. Uzman isimler evde botoks yaptırmanın geriye dönüşü olmayacak durumları ortaya çıkarabileceği konusunda vatandaşları uyardı.

Kliniklerde botoks yaptırmak pahalı olduğu için bazı vatandaşlar internet üzerinden aslında ne olduğu belirsiz botoks malzemesi almaya başladı. Büyük bir tehlike oluşturan durumla ilgili uzman isimlerden uyarılar da gecikmedi.

BOTOKS MALZEMELERİNİ İNTERNETTEN SİPARİŞ VERİP EVDE YAPIYORLAR

Genç kalmak isteyenlerin sıkça başvurduğu işlemlerden biri botoks. Hem kadınlar hem de erkekler ilgi gösteriyor. Ancak son zamanlarda botoks yaptırmak pahalıya mal oluyor. Kliniklerde botoks fiyatını yüksek bulanlar akılalmaz bir yola başvurdu. Ucuza mal etmek için internet üzerinden botoks malzemesi sipariş ediyorlar. Bundan daha kötüsü bu işlemi evde tek başlarına yapıyorlar. Üstelik yasal olmamasına rağmen botoks malzemelerine bir telefonla rahatça ulaşılabiliyor. Bu yüzden merdiven altı klinikler çoğaldı.

"DIŞARDAN GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ KOLAY BİR İŞLEM DEĞİL"

KBB hastalıkları uzmanı Dr. Elvin Alaskar "Botoks uygulaması ciddi bir işlemdir. Dışarıdan göründüğü kadar kolay bir işlem değildir. Ciltte asimetriler, göz çevresinde düşmeler olabiliyor" dedi.

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