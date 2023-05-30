İnanılır gibi değil! Bu ne tesadüf Okan Buruk

Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyan Okan Buruk'un futbolculuğunda da yaşadığı ilk şampiyonluğun yeri ve tarihi şaşkınlık yarattı.

İnanılır gibi değil! Bu ne tesadüf Okan Buruk

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde 2022-23 sezonunu şampiyon olarak tamamladı.

Sarı kırmızılı takım Ankara'da Ankaragücü'nü 4-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.

Bu şampiyonluk Okan Buruk açısından inanılmaz bir tesadüfü de ortaya çıkardı.

Çünkü Okan Buruk, futbolculuğunda da ilk şampiyonluğu yine Ankara'da Ankaragücü maçıyla yaşadı.

Bu kadarla da değil.

Tarih 30 Mayıs 1993'tü.

Yine 30 Mayıs.

Tarihi bile aynı.

Okan Buruk için 30 Mayıs tarihi unutulmaz bir gün olarak yıllarca unutulmayacak.

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