İnci Taneleri yayından kaldırılıyor mu? Pavyon sahnesi kriz yarattı

İnci Taneleri yayından kaldırılıyor mu? Pavyon sahnesi kriz yarattı
Kaynak: Aydınlık
Ankara Seymenler Kulübü Derneği Genel Başkanı Şerafettin Demir, İnci Taneleri dizisine ilişkin hukuki süreç başlattıklarını ve RTÜK'e başvuruda bulunduklarını söyledi.
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İnci Taneleri yayından kaldırılıyor mu? Pavyon sahnesi kriz yarattı 1

Dün akşam ilk bölümüyle izleyici ile buluşan İnci Taneleri dizisindeki pavyon sahnesi, tepkilere neden oldu. Ankara Seymenler Kulübü Derneği Genel Başkanı Şerafettin Demir, dizinin Ankara kültürünü yanlış yansıttığını ifade ederek, hukuki süreç başlattıklarını ve RTÜK'e başvuruda bulunduklarını açıkladı.

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İnci Taneleri yayından kaldırılıyor mu? Pavyon sahnesi kriz yarattı 2

Demir, Hazar Ergüçlü'nün üstlendiği başrol Dilber karakteriyle ve gündemden günlerce düşmeyen “pavyon dansıyla” öne çıkan İnci Taneleri dizisinin kaldırılması için yapımcıya dava açacaklarını ve RTÜK'e başvuruda bulunduklarını ifade etti.

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İnci Taneleri yayından kaldırılıyor mu? Pavyon sahnesi kriz yarattı 3

PAVYON DANSI ÇOK KONUŞULDU

Tanıtım videosunun yayınlandığı günden bu yana gündem düşmeyerek adından söz ettiren İnci Taneleri dizisi, dün akşam ilk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Dizideki pavyon sahneleri ve danslar ise çok konuşuldu. Bu durum ise bazı kesimlerin tepkisini çekti.

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İnci Taneleri yayından kaldırılıyor mu? Pavyon sahnesi kriz yarattı 4

"ANKARA İÇİN BİR UTANÇ"

Ankara Seymenler Kulübü Derneği Genel Başkanı Şerafettin Demir, pavyon görüntüleriyle dizi reklamı yapıldığını, ana karakterin fragmanda giydiği elbisenin bir internet sitesine koyulduğunu ve aynı gün tükendiğini söyledi. "Pavyon dansları kursu" açılmasına da tepki gösteren Demir, bu durumun genç kızları özendirdiğini ve Ankara için bir utanç olduğunun altını çizdi

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İnci Taneleri yayından kaldırılıyor mu? Pavyon sahnesi kriz yarattı 5

YAYINDAN KALDIRILMASI İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

Durakmedya'ya konuşan ve dizinin yayından kaldırılması için harekete geçtiklerini belirten Demir, "Pavyon kültürü Ankara için övünülecek, ön plana çıkarılacak bir konu değildir. Hatta Ankara denilince akıllara pavyonun gelmesi bu başkentimiz Ankara için bir utançtır. Pavyonlar ahlaki düşüklüğün, kadın sömürüsünün, mafyalaşmanın, çürümüşlüğün merkezleridir. Dizilerle filmlerle ön plana çıkarıp allayıp pullayarak özendirecek başka şey bulamayan zihniyetler! Milli Mücadelenin merkezi olan Ankaramızın pavyon kültürü ile değil, bir ülkenin kurtuluşu ve Cumhuriyetimizin kuruluşunun en önemli unsuru olan, Oğuz kültürünün bugünlere kadar gelmesine ve yaşanmasına vesile olan SEYMENLİK kültürü ile anılması için elimden geleni yapacağım. Dizinin yayından kaldırılması için kanuni haklarımızı arayacağım." dedi.

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İnci Taneleri yayından kaldırılıyor mu? Pavyon sahnesi kriz yarattı 6
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İnci Taneleri yayından kaldırılıyor mu? Pavyon sahnesi kriz yarattı 7
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İnci Taneleri yayından kaldırılıyor mu? Pavyon sahnesi kriz yarattı 8
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İnci Taneleri yayından kaldırılıyor mu? Pavyon sahnesi kriz yarattı 9
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İnci Taneleri yayından kaldırılıyor mu? Pavyon sahnesi kriz yarattı 10
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İnci Taneleri yayından kaldırılıyor mu? Pavyon sahnesi kriz yarattı 11
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İnci Taneleri yayından kaldırılıyor mu? Pavyon sahnesi kriz yarattı 12
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İnci Taneleri yayından kaldırılıyor mu? Pavyon sahnesi kriz yarattı 13
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