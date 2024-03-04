İncir Uyutması tarifi

Kaynak: Haber Merkezi Özlem Kıral
İncir Uyutması tarifi
Hem pratik hem az malzemeli hem de lezzetli bir tatlı tarifi arayanlar için en güzel seçeneklerden biri incir uyutması tatlısı. Nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Hepsi tarifimizde.

İncir uyutması tatlısı, az malzemeli oluşu ve lezzetiyle birçoğumuzun en sevdiği tatlılarda. Üstelik rafine şeker içermiyor oluşu, çocuklar ve diyet yapanlar için de harika bir seçenek.

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- 2,5 su bardağı süt

- 8 tane kuru incir

- Sıcak su

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Öncelikle incirleri sıcak suyun içine koyup yumuşaması 1 saat bekletiyoruz. Yumuşayan incirleri, küçük küçük doğruyoruz ve bir kabın içine alıyoruz. Daha sonra, yukarıdaki ölçüde sütü, bir tencerede ısıtıyoruz.

Sütün kaynaması değil ılık hale gelmesi gerekli, biraz ısınınca tencerenin altını kapatıyoruz ve ardından incirleri tencereye ekleyip blender yardımıyla çekiyoruz. Daha sonra tatlımızı kaselere bölüştürüyoruz ve üzerlerini temiz bir bezle kapatıyoruz.

2 saat kadar bekletilir ve dolaba kaldırılır. İyice soğuyunca tadına bakabilirsiniz.

Afiyet olsun…

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