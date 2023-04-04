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Yerken dikkat. İncirin bu sırrını öğrenince şok olacaksınız

İncirin oluşum süreciyle ilgili şok bir detay ortaya çıktı. Dişi incir arısı bulunduğu incirden polenleri toplayarak süreci başlattığı bildirildi.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 09:23
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İncirin bu sırrını öğrenince şok olacaksınız

Yerken dikkat. İncirin bu sırrını öğrenince şok olacaksınız
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Ensonhaber’de yer alan habere göre; İnsanların doğal besinlere yönelme süreci devam ederken incirin ortaya çıkan sırrı dikkat çekti. İncir oluşumundaki arı ortaya çıktı.

Sofraların vazgeçilmezi, sevilerek yenilen incir, özellikle yaz mevsiminin sonuna doğru en çok tercih edilen meyvelerden bir tanesi olduğu biliniyor.

Bilindiği üzere incir ağaçlarının çiçekleri olmaz. Peki, çiçeği olmayan bir ağaçtan nasıl meyve yetişiyor? Tabi ki gerçek tam olarak bu şekilde olmadığı bildirildi.

İncirin aslında bir çiçeği var. Ancak bu çiçek ağaçta değil, incirin içerisinde bulunuyor. İncirin içerisindeki ağızda çatırdayan minik şeyler incirin çiçekleri oluyor.

Bu durum incir hakkında bilinmeyenlerden bir tanesiydi. Peki, incirlerin nasıl oluştuğunu hiç duydunuz mu?

İNCİR ARILARI YARDIM EDİYOR

İncirin oluşum sürecini okuyunca çok şaşıracaksınız. Dişi incir arısı bulunduğu incirden polenleri toplayarak süreci başlatır. Farklı bir incirin tabanında bulunan küçük delikten içeri girer. Diğer incirin içerisine giren incir arısı hem taşıdığı poleni hem de yumurtalarını bırakır.

Bu şekilde döllenme süreci bitiriyor Sonrasında ise bırakılan yumurtalardan erkek ve dişi arılar çıkıyor, döngü bu şekilde devam ediyor. Yani incirin içerisinde larva bulunuyor. Peki incir arısı incirin içerisinden çıkamazsa ne olur?

ÖLÜ ARI DA OLABİLİR

Dişi incir arısı, incirin içerisine girmeye çalışırken kanatlarını kaybeder. Bu yüzden incirin içerisinden çıkamaz ve görevini tamamladıktan sonra incirin içerisinde ölür.

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