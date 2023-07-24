İncirliova Belediye Başkanı zehir zemberek sözlerle İYİ Parti’den istifa etti

Aydın’ın İncirliova İlçe Belediye Başkanı Aytekin Kaya, 2019 yerel seçimlerinde seçildiği İYİ Parti’den istifa etti. Kaya, istifa açıklamasında, "Küçük dağları ben yarattım, her şeyi ben bilirim, 'Ben ne dediysem o olacak' zihniyetine bir tepkidir. Buyurun kısır siyasetiniz sizin olsun." ifadelerini kullandı.

KAYNAK: DHA
İncirliova Belediye Başkanı zehir zemberek sözlerle İYİ Parti’den istifa etti

2019 Yerel Seçimlerinde İYİ Parti’den İncirliova Belediye Başkanı Seçilen Aytekin Kaya, yerel seçimlere 8 ay kala partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Kaya yaptığı yazılı açıklamada; "Geçtiğimiz günlerde İncirliova’da yaşanan olaylar parti içinde sıradan bir delege seçimi olmaktan çıkmış, birilerinin ucuz siyasi menfaat kavgasına dönüşmüştür. Yaşanan bu çirkin olaylar beni artık İncirliova’nın geleceği için bir karar almaya zorlamıştır. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun parti içinde yaşanan olaylara karşı aldığı tutum, şahsıma göstermiş olduğu haksız tepki sebebiyle artık Özlem Çerçioğlu’yla birlikte İncirliova’ya hizmet etme şansımız kalmamıştır. Bu sebeple İYİ Parti’nden ayrılıyor, Millet İttifakı'ndan çekiliyorum. Aldığım bu karar partilerin kurumsal kimliklerine bir eleştiri kesinlikle değildir. Küçük dağları ben yarattım, her şeyi ben bilirim, 'Ben ne dediysem o olacak' zihniyetine bir tepkidir. Buyurun kısır siyasetiniz sizin olsun." ifadelerine yer verdi.

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