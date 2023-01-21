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İncirliova'da trafik kazası: 1 yaralı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 22:37
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İncirliova'da trafik kazası: 1 yaralı

İncirliova'da trafik kazası: 1 yaralı
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Kaza, İncirliova ilçesi Sınırteke Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 HR 718 plakalı otomobil sürücüsü A.K., Sınırteke yolu üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Savrulan otomobil yol kenarında bulunan yükseltiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü A.K. yaralanırken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü araç içerisinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü A.K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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