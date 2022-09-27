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İndirimli halı izdihama neden oldu. Beklerken cam çerçeve indirdiler. Ağla Türkiyem ağla

Hayat pahalılığının en üst noktada olduğu zamanlardan geçerken vatandaşlar indirim haberlerini büyük bir dikkatle takip ediyor. Evlerine yeni eşyalar alabilmek adına indirim fırsatı bekleyenlerin sayısı yüzbinleri bulunca da izdiham kaçınılmaz oluyor.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 21:23
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İndirimli halı izdihama neden oldu. Beklerken cam çerçeve indirdiler. Ağla Türkiyem ağla
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Manisa’nın Turgutlu ilçesinde özel bir firma tarafından yapılan halı indirimi izdihama sebep oldu. Yaşanan izdihamda işyerinin camları kırıldı. Olay, Turgutlu ilçesi Yıldırım Mahallesi Vatansever Sokak'ta meydana geldi. Özel bir halı firmasının, maliyetine satış yapacağını açıklamasıyla yüzlerce vatandaş ucuz halı alabilmek için saatlerce bekledi. 

İŞYERİNİN CAMLARI KIRILDI

Ucuz halı almak için mağazaya girmek isteyen vatandaşlar izdihama neden olurken, kalabalıktan dolayı işyerinin camları kırıldı. Bazı vatandaşlar ise indirimli halı satışını sosyal medyada gördüklerini ve halı almak için geldiklerini söyledi. Firma sahibi ise, “Cana gelmesin mala gelsin, canları sağ olsun bugün iyi bir satış oldu” dedi. (İHA)

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