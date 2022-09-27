İndirimli halı izdihama neden oldu. Beklerken cam çerçeve indirdiler. Ağla Türkiyem ağla

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde özel bir firma tarafından yapılan halı indirimi izdihama sebep oldu. Yaşanan izdihamda işyerinin camları kırıldı. Olay, Turgutlu ilçesi Yıldırım Mahallesi Vatansever Sokak'ta meydana geldi. Özel bir halı firmasının, maliyetine satış yapacağını açıklamasıyla yüzlerce vatandaş ucuz halı alabilmek için saatlerce bekledi.

İŞYERİNİN CAMLARI KIRILDI

Ucuz halı almak için mağazaya girmek isteyen vatandaşlar izdihama neden olurken, kalabalıktan dolayı işyerinin camları kırıldı. Bazı vatandaşlar ise indirimli halı satışını sosyal medyada gördüklerini ve halı almak için geldiklerini söyledi. Firma sahibi ise, “Cana gelmesin mala gelsin, canları sağ olsun bugün iyi bir satış oldu” dedi. (İHA)