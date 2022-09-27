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Petrol fiyatları dibi gördü. Akaryakıt fiyatları eskiye dönecek mi?

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla birlikte 130 dolar seviyelerine çıkan Brent petrol yeni haftayla birlikte 85 dolara kadar düştü. Düşüşteki en büyük etken ise dünya genelinde artan enflasyon ve Merkez Bankaları'nın enflasyon karşısında faiz artırımına gitmesi oldu. Yaşanan bu düşüşle birlikte akaryakıt fiyatlarında da önemli miktarlarda indirim olması gerekiyor. Herkes bu sorununu cevabını merak ediyor.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 00:36
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Brent petrol fiyatındaki düşüş oldu. Akaryakıt fiyatlarında indirim olacak mı?

Petrol fiyatları dibi gördü. Akaryakıt fiyatları eskiye dönecek mi?
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Petrol fiyatlarının 9 ayın dip seviyelerini görmesiyle birlikte iç piyasada akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluşmuştu. Brent petroldeki düşüşle birlikte benzin ve motorinin litresine indirim geleceği öne sürüldü. Ortaya atılan iddialara göre akaryakıt fiyatlarında 5 liradan daha fazla bir indirim bekliyor. 

FİYATLAR OCAK AYI SEVİYESİNE DÖNEBİLİR

Merakla fiyatların hangi seviyeye çekileceği beklenirken indirim tutarının kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor. Öte yandan akaryakıt fiyatlarına gelen son indirimler sonrası benzin ve motorin fiyatları 20 – 25 TL bandında seyrediyor.

Gelecek olan indirimle birlikte fiyatların Ocak ayındaki seviyelere geri dönmesi bekleniyor. Ocak 2022 tarihinde benzin 12.31 TL seviyesinde, motorin 12.74 TL seviyesinde ve LPG’de 8.76 TL seviyesinde bulunuyordu. Bu indirimle beraber bu seviyeler olmasa bile bu seviyelere yakın fiyatlara dönülmesi bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL'DA MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI

Benzin: 19,23 TL
Motorin: 23 lira 7 kuruş
LPG: 10,62 – 11,07 TL

ANKARA'DA MOTORİN VE BENZİN NE KADAR OLDU?

Benzin: 19,34 TL
Motorin: 23 lira 18 kuruş
LPG: 10,94 TL

İZMİR'DE MOTORİN VE BENZİNİN LİTRE FİYATI KAÇ TL?

Benzin: 19,34 TL
Motorin: 23 lira 2 kuruş
LPG: 10,74 TL

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Vatandas
27.09.2022 07:13
Dolar 19 tl nasil incek benzin???inmez zam gelir seçim var para lazım..akepe iktidarinda kaynak millet millet..)  
 
Insan
27.09.2022 03:15
Suan ab de 1,83€  
 
vatandaş
27.09.2022 00:41
türkiyede zor iner.  
 
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