İnegöl'de muhtarlık binasında büyük hasar. Hırsızlık mı, vandalizm mi?

Kaynak: DHA
İnegöl'de muhtarlık binasında büyük hasar. Hırsızlık mı, vandalizm mi?
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Ertuğrulgazi Mahallesi Muhtarı seçilen Yıldız Cabir, mazbatasını aldıktan sonra gittiği muhtarlık binasında duvarların yıkıldığını ve içeride hasar oluştuğunu gördü. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Ertuğrulgazi Mahallesi Muhtarı seçilen Yıldız Cabir, mazbatasını aldıktan sonra muhtarlık binasına gitti. Muhtarlık binasına giren Cabir, bina duvarlarının yıkıldığını ve içeride hasar oluştuğunu gördü.

POLİS OLAY YERİ İNCELEMESİ YAPTI:

Cabir'in durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler inceleme başlattı. Ekipler, olay yerinde delil aradı ve şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

HIRSIZLIK MI, VANDALİZM Mİ?

Olayın hırsızlık mı, vandalizm mi olduğu araştırılıyor. Muhtar Cabir, olayla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ertuğrulgazi Mahalle Muhtarıyım artık. Mazbatamı elime aldım, çok teşekkür ederim mahalleme. Hiç hoş olmayan durumlarla karşılaştım. Cam kırılmış, duvar delinmiş, içeriye girilmiş. Böyle teslim edilmesini beklemiyordum. Ne olduğunu şu an bilemiyorum, teslimi şu an aldım. Şurada cam kırılmış. Tuvalet berbat bir şekilde. Taşlar içeride dolu. Hırsızlık olup olmadığıyla ilgili hiçbir bilgim yok. Mazbatamı alıp yeni adım attım, vaziyet böyle."

POLİS SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlatırken, muhtarlık binasında hasara neden olan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

bursada-mazbatasini-alan-muhtar-hasarl-36761-1.jpg

bursada-mazbatasini-alan-muhtar-hasarl-36761-3.jpg

bursada-mazbatasini-alan-muhtar-hasarl-36761.jpg

bursada-mazbatasini-alan-muhtar-hasarl-36761-2.jpg

bursada-mazbatasini-alan-muhtar-hasarl-36761-4.jpg

Son Haberler
Sosyal medya etkileşimi için insanlara rastgele tokat atan kız tepki çekti Video
Sosyal medya etkileşimi için insanlara rastgele tokat atan kız tepki çekti
Manisa Spil Dağı'nda çürümüş erkek cesedi bulundu Yerel Haberler
Manisa Spil Dağı'nda çürümüş erkek cesedi bulundu
Soluk borusuna cisim kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı Gündem
Soluk borusuna cisim kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı
Tartışmayı ayırmak isteyen 2 kişi tabancayla vuruldu Yerel Haberler
Tartışmayı ayırmak isteyen 2 kişi tabancayla vuruldu
Son dakika... İliç'teki maden faciasında bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı Gündem
Son dakika... İliç'teki maden faciasında bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı
Ardahan’da yeniden seçim olmayacak. CHP'nin sevinci, AK Parti'nin hayal kırıklığı Siyaset
Ardahan’da yeniden seçim olmayacak. CHP'nin sevinci, AK Parti'nin hayal kırıklığı