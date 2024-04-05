İnegöl'de muhtarlık binasında büyük hasar. Hırsızlık mı, vandalizm mi?

31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Ertuğrulgazi Mahallesi Muhtarı seçilen Yıldız Cabir, mazbatasını aldıktan sonra muhtarlık binasına gitti. Muhtarlık binasına giren Cabir, bina duvarlarının yıkıldığını ve içeride hasar oluştuğunu gördü.

POLİS OLAY YERİ İNCELEMESİ YAPTI:

Cabir'in durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler inceleme başlattı. Ekipler, olay yerinde delil aradı ve şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

HIRSIZLIK MI, VANDALİZM Mİ?

Olayın hırsızlık mı, vandalizm mi olduğu araştırılıyor. Muhtar Cabir, olayla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ertuğrulgazi Mahalle Muhtarıyım artık. Mazbatamı elime aldım, çok teşekkür ederim mahalleme. Hiç hoş olmayan durumlarla karşılaştım. Cam kırılmış, duvar delinmiş, içeriye girilmiş. Böyle teslim edilmesini beklemiyordum. Ne olduğunu şu an bilemiyorum, teslimi şu an aldım. Şurada cam kırılmış. Tuvalet berbat bir şekilde. Taşlar içeride dolu. Hırsızlık olup olmadığıyla ilgili hiçbir bilgim yok. Mazbatamı alıp yeni adım attım, vaziyet böyle."

POLİS SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlatırken, muhtarlık binasında hasara neden olan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.