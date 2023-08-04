İnegöl’de tartıştığı arkadaşını cami önüne çağırıp vurdu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde borç alacak meselesi yüzünden arkadaşıyla cami önünde buluşan Serdal Y., çıkan tartışmada tabancayla ayaklarından vurularak yaralandı.

KAYNAK: DHA
İnegöl’de tartıştığı arkadaşını cami önüne çağırıp vurdu

DHA'nın haberine göre; olay, akşam saatlerinde Mesudiye Mahallesi Seymen Sokak’ta bulunan Veysel Karani Camisi önünde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden borç alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan Rüştü B. ve Serdal Y., mesajlaşarak cami önünde görüşmek üzere anlaştılar. Buluşan iki arkadaş arasında borç yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Rüştü B., yanında getirdiği tabancayla Serdal Y.'yi iki bacağından vurdu.

Yaralı Hastaneye Kaldırıldı, Şüpheli Kaçtı

Silah sesini duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kanlar içinde kalan Serdal Y.'yi ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Serdal Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri ise olay yerinden kaçan Rüştü B.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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