İnegöllü kardeşlerin ürettiği yat Toyota'nın dikkatini çekti

İnegöl’de yaşayan Furkan Avcı ve Alperen Avcı kardeşlerin kurduğu yat firması, ürettikleri ilk Yat’ı Cuma günü denize indirecek. İki kardeşin babaları ve amcalarının desteği ile çocukluk hayali olduğunu belirttiği Yat firması, Japon devi Toyota’nın da dikkatini çekti. Ürettikleri ilk yattan sonra Toyota’dan 3 kere firmalarına ziyaret gerçekleştiğini de belirten Avcı kardeşler, basın mensuplarının ziyareti sonrasında gazetecilerin sorularını da cevapladı.

“ÇOCUKLUK HAYALİMİZ”

Yat üretmenin çocukluk hayalleri olduğunu belirten kardeşler, “Benim adım Furkan Avcı. 16.07.2003 doğumluyum. Alperen Avcı, abim olur kendisi. Hunters Yacht firmasının kurucularındanız ikimizde. Çocukluktan beri hayalimiz olan bu yat üretimini Allah'a şükür babamız ve amcamızın desteğiyle ilk ekmeklerini yemeye başlayacağız inşallah.

Arkamızda gördüğünüz ilk yatımız şu anda. İnşallah önümüzdeki Cuma günü suya indireceğiz. Şu anda fabrikamız üretiminde 5 tane teknemiz mevcut.

Bu sene ilk hedefimiz 7 tekne yapmak. Önümüzdeki senede hedefimiz, inşallah ayda birer tane tekme yapmak üzere. Bu yola başlarken ilk hedefimiz, mobilyada olduğu gibi her zamanki gibi ihracat yapıp, ülkemize döviz kazandırmak. Yaptığımız kaliteli ürünlerin şu şekilde.

Dedemizin 1969 yılında kurup, 54 yıllık süreçte bugünlere gelen firmayı, biz kendimiz araştırmalarımızın sonucunda bu yat sektörüne girmeye ailemizi ikna ettik. Şu anda yat sektöründe en büyük problem duyulan konu, mobilya sektörü.

Bunu duyduk, bunu duymamız bize daha çok heyecan verdi. Kendimiz mobilyacıyız, daha güzel şekilde, daha detaylı şekilde üretim yapabiliriz” ifadelerini kullandı.

“TOYOTA İLE GÖRÜŞMELERİMİZ VAR”

Yat üretiminden sonra Japon devi Toyota firmasından kendi firmalarına 3 kez Toyota yetkililerinin ziyaret ettiğini de belirten Avcı, “İkimizin de genç girişimci olarak büyük hayalleri var. Şu anda 12 metre projemiz mevcut. Onun haricinde bunun yanında 18 metre projemiz şu anda devam ediyor. Allah'ın izniyle güzel şeyler başaracağız.

Hepinizin destekleriyle güzel yerlere geleceğiz inşallah. İçerde yapılan ve bu teknemizin şu an satışı yapılmadı. Sebebi şu; bunların hepsini şu anda kendi bütçemizle yapıyoruz.

Bunların hepsinin testleri yapıldıktan sonra satışa çıkarmayı planlıyoruz. Sebebi ise şu; bu işleri yapan çok firmalar var. Projeden yapmaya başlıyorlar. Her geçen gün ülkemizde maliyetler değiştiği için sonuçlar güzel elde edilmiyor.

Bunun için bütün her şeyini bitirdikten sonra, testlerini yaptıktan sonra satışı o şekilde yapacağız.

Partner firmamız şu anda şu şekilde; Toyota ile görüşmelerimiz var. Allah'ın izniyle şu anda fabrikamıza 3 kişi geldi. Üçüncü sefer geldiler. Ayın 15'inde buraya tekrar Japonya elçisi gelecek. Eğer onlarla anlaşma sağlayabilirsek yüzde 90 olarak şu anda kağıt üzerinde her şeyiniz tamam.

Sadece suda nasıl durduğunu, nasıl gittiğini, sancak mı iskele mi yaptığını hepsini görmek istiyorlar.

Onları da gördükten sonra umarım güzel bir anlaşma sağlayacağız” şeklinde konuştu.

BAKAN VARANK’TAN ZİYARET

Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Mustafa Varank’ın geçtiğimiz Cuma günü Avcı kardeşleri ziyaret ettiğini belirten Avcı, “Sanayi ve Ticaret eski Bakanımız Mustafa Varank bey geçtiğimiz Pazar günü buraya geldi. Bizler ziyaret ettiler, çok memnun olduk. Kendisi genç girişimcilere, üretime çok değer veren bir insan. Bizi de kırmadı.

Davetimize icabet etti. Onlara teşekkür ediyoruz. Ben bu sektörde yaşı genç olan başka bir girişimci görmedim.

Türkiye’de zaten bu sektöre başlamadan önce 2 yıl boyunca abimle birlikte Türkiye’deki tüm üreticilere tekne alacağız mantığıyla gittik.

Fabrikaların üretimlerini görmek için. İnsanların bütün eksikliklerini, nerede yanlış yapıyorlar, nasıl yapıyorlar hepsini not aldık.

Bu sektöre girmeden önce zaten o aldığımız notlarla beraber bütün eksiklikleri gidererek bu teknemizde onu uyguladık” dedi.