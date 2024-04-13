İnek almak için 500 lirası eksik olan teyzeye çiftçiler kendi cebinden yardım etti. Bir tarafta iyi insanlar bir tarafta vicdansız insanlar

Çankırı'da hayvan pazarına gelen yaşlı teyze, altınları ile biriktirdiği parasıyla inek almak istedi.

9500 lirası çıkan teyzeye tüm ısrarlara rağmen 500 lirası olmadığı için hayvanı vermeyince çevredeki çiftçiler kendi ceplerinden 500 lira yardımda bulundu.

Sosyal medyada çiftçiler için, "Allah razı olsun... Ne güzel sevap işledin.", "Allah razı olsun destek olan hemşerilerimden" gibi yorumlar yapıldı.

"TEYZENİN O ANKİ MUTLUĞU, HUZURU TÜM DÜNYA MALINA DEĞERDİ"

Video çekerken pazarlığa tanık olduğunu söyleyen Akif Metin, “Bir gün hayvan pazarına gittik. Oraya da büyükbaş hayvanlarımızı götürmüştük. O sırada pazara bir teyze geldi. Cebinde altınlar ve paralar ile birlikte gelmişti. Daha sonra teyzenin alacağı hayvana parası yetmedi, hayvanı alamayacak durumdaydı. Ben de sosyal medya hesaplarıma videolar çekerken o ana tanık oldum ve parasının üstünü tamamlayarak teyzenin hayvanı almasına sebep olduk. İnsanlar, ‘hacca gitmiş gelmiş gibi oldun’ diyorlar. Teyzenin o an ki mutluğu, huzuru tüm dünya malına değerdi” diye konuştu.