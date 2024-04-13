İnek almak için 500 lirası eksik olan teyzeye çiftçiler kendi cebinden yardım etti. Bir tarafta iyi insanlar bir tarafta vicdansız insanlar

Düzenleme: Kaynak: İHA
İnek almak için 500 lirası eksik olan teyzeye çiftçiler kendi cebinden yardım etti. Bir tarafta iyi insanlar bir tarafta vicdansız insanlar
Çankırı’da bir vatandaşın hayvan pazarında parası yetmeyen yaşlı kadına yaptığı maddi yardım yüzleri gülümsetti.

Çankırı'da hayvan pazarına gelen yaşlı teyze, altınları ile biriktirdiği parasıyla inek almak istedi.

9500 lirası çıkan teyzeye tüm ısrarlara rağmen 500 lirası olmadığı için hayvanı vermeyince çevredeki çiftçiler kendi ceplerinden 500 lira yardımda bulundu.

Sosyal medyada çiftçiler için, "Allah razı olsun... Ne güzel sevap işledin.", "Allah razı olsun destek olan hemşerilerimden" gibi yorumlar yapıldı.

"TEYZENİN O ANKİ MUTLUĞU, HUZURU TÜM DÜNYA MALINA DEĞERDİ"

Video çekerken pazarlığa tanık olduğunu söyleyen Akif Metin, “Bir gün hayvan pazarına gittik. Oraya da büyükbaş hayvanlarımızı götürmüştük. O sırada pazara bir teyze geldi. Cebinde altınlar ve paralar ile birlikte gelmişti. Daha sonra teyzenin alacağı hayvana parası yetmedi, hayvanı alamayacak durumdaydı. Ben de sosyal medya hesaplarıma videolar çekerken o ana tanık oldum ve parasının üstünü tamamlayarak teyzenin hayvanı almasına sebep olduk. İnsanlar, ‘hacca gitmiş gelmiş gibi oldun’ diyorlar. Teyzenin o an ki mutluğu, huzuru tüm dünya malına değerdi” diye konuştu.

aw181303-01.jpg

aw181303-03.jpg

aw181303-02.jpg

Güncelleme: 
Son Haberler
Erbaş Papa Fransuva ile görüştü Yaşam
Erbaş Papa Fransuva ile görüştü
Dünya yıldızları dururken herkes ona koştu. Beşiktaşlı futbolcu şaştı kaldı Spor
Dünya yıldızları dururken herkes ona koştu. Beşiktaşlı futbolcu şaştı kaldı
Antalya’daki teleferik faciasında ölen tek kişiydi! Kahreden detay ortaya çıktı Gündem
Antalya’daki teleferik faciasında ölen tek kişiydi! Kahreden detay ortaya çıktı
Malatya'da deprem. Çevre illerden de hissedildi Gündem
Malatya'da deprem. Çevre illerden de hissedildi
Fenerbahçe'yi yendi sözleşmeyi kaptı Spor
Fenerbahçe'yi yendi sözleşmeyi kaptı
Gaziantep'te bir konteyner alev alev yandı Gündem
Gaziantep'te bir konteyner alev alev yandı
Cam seyir terası tatilcilerin uğrak noktası oldu Video
Cam seyir terası tatilcilerin uğrak noktası oldu