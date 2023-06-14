Süt üretimi bu ay arttı

Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artarak 879 bin 602 ton oldu.

Süt üretimi bu ay arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Bültene göre, toplanan inek sütü miktarı, nisanda yıllık bazda yüzde 2,4 yükselerek 879 bin 602 tona ulaştı.

Toplanan inek sütü miktarı ocak-nisan döneminde de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,5 artarak 3 milyon 458 bin 813 tona çıktı.

Ticari süt işletmelerince yapılan içme sütü üretimi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 artışla 122 bin 660 ton oldu. Ocak-nisan döneminde de içme sütü üretimi yıllık bazda yüzde 8,2 artarak 539 bin 368 tona yükseldi.

YOĞURT ÜRETİMİ DÜŞTÜ

Nisanda geçen yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi yüzde 7,1 azalarak 88 bin 611 tona, ocak-nisan döneminde yıllık bazda yüzde 0,1 düşüşle 361 bin 89 tona geriledi.

İnek peyniri üretimi nisanda yıllık yüzde 2 artarak 61 bin 755 tona, ocak-nisan döneminde de yüzde 6,2 artışla 250 bin 650 tona çıktı.

TEREYAĞ ÜRETİMİ DE DÜŞTÜ

Nisanda ayran üretimi de yüzde 19,6 artışla 65 bin 243 tona yükselirken tereyağı üretimi yüzde 16,5 gerileyerek 7 bin 873 tona indi.

Ocak-nisan döneminde ise ayran üretimi yüzde 5,6 artarak 240 bin 421 tona çıkarken tereyağı üretimi yüzde 23,4 azalarak 30 bin 864 tona geriledi.

Martta 911 bin 760 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı nisanda yüzde 3,5 azalarak 879 bin 602 ton oldu.

Aynı dönemde 138 bin 678 ton olan içme sütü üretimi de yüzde 11,6 azalışla 122 bin 660 ton olarak gerçekleşti.

Öne Çıkanlar
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Son Haberler
Karabasan nedir. Neden REM uykusuna geçerken insanı yakalar. Karabasan görürken yaşanan durum nedir Güncel
Karabasan nedir. Neden REM uykusuna geçerken insanı yakalar. Karabasan görürken yaşanan durum nedir
Rossi'ye İspanyol kancası. Kent geldikten sonra gözden düştü Spor
Rossi'ye İspanyol kancası. Kent geldikten sonra gözden düştü
CHP’li Gürer: Selden zarar gören üreticilerin borçları 3 yıl ertelensin Ekonomi
CHP’li Gürer: Selden zarar gören üreticilerin borçları 3 yıl ertelensin
Bakan açıkladı: Ödemeler hesaplara yatmaya başladı Güncel
Bakan açıkladı: Ödemeler hesaplara yatmaya başladı
Ünlü ekonomist yeni asgari ücreti canlı yayında açıkladı Ekonomi
Ünlü ekonomist yeni asgari ücreti canlı yayında açıkladı
Uzmanından ailelere karne ve tatil uyarısı Sağlık
Uzmanından ailelere karne ve tatil uyarısı
Galatasaray’da satılan ilk isim belli oldu Spor
Galatasaray’da satılan ilk isim belli oldu