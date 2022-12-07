FIFA patronu Katar'a övgüler yağdırdı

Çeyrek final maçları öncesi kupayı değerlendiren FIFA Başkanı Gianni Infantino, iki milyondan fazla sporseverin maçları tribünden takip ettiğini, 1 milyonu aşkın ziyaretçinin de FIFA Taraftar Alanlarında ağırlandığını kaydetti.

Küresel televizyon izleyicisinin iki milyarı aştığını aktaran Infantino, "Tüm maçları izledim. Bu şimdiye kadarki en iyi FIFA Dünya Kupası grup aşaması oldu. Turnuvanın geri kalanı için çok umut verici." dedi.

Infantino, seyirci ortalamasının 51 binin üzerinde olduğunu dile getirerek, "Doha sokaklarında 2,5 milyon kişi, statlarda her gün birkaç yüz bin kişi, harika bir atmosfer, harika goller, inanılmaz bir heyecan. Artık ne küçük takımlar ne de büyük takımlar var. Seviye çok ama çok eşit. Tarihte ilk kez tüm kıtalardan milli takımlar, eleme aşamasına gitti. Bu da futbolun gerçekten küreselleşmekte olduğunu gösteriyor." diye konuştu.