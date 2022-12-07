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FIFA patronu Katar'a övgüler yağdırdı

Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 Dünya Kupası'nda son 16 turu dün oynanan maçlarla tamamlanırken cuma günü oynanacak karşılaşmalarla birlikte çeyrek final heyecanı start alacak.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 22:14
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Infantino: Şimdiye kadarki en iyi Dünya Kupası grup aşaması

FIFA patronu Katar'a övgüler yağdırdı
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Çeyrek final maçları öncesi kupayı değerlendiren FIFA Başkanı Gianni Infantino, iki milyondan fazla sporseverin maçları tribünden takip ettiğini, 1 milyonu aşkın ziyaretçinin de FIFA Taraftar Alanlarında ağırlandığını kaydetti.

Küresel televizyon izleyicisinin iki milyarı aştığını aktaran Infantino, "Tüm maçları izledim. Bu şimdiye kadarki en iyi FIFA Dünya Kupası grup aşaması oldu. Turnuvanın geri kalanı için çok umut verici." dedi.
Infantino, seyirci ortalamasının 51 binin üzerinde olduğunu dile getirerek, "Doha sokaklarında 2,5 milyon kişi, statlarda her gün birkaç yüz bin kişi, harika bir atmosfer, harika goller, inanılmaz bir heyecan. Artık ne küçük takımlar ne de büyük takımlar var. Seviye çok ama çok eşit. Tarihte ilk kez tüm kıtalardan milli takımlar, eleme aşamasına gitti. Bu da futbolun gerçekten küreselleşmekte olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

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