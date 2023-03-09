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FIFA Başkanı Infantino'nun Surinam'dan Cenevre'ye özel uçak davası sonuçlandı

FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun özel uçak davası kapatıldı. Mahkeme Infantino için "Kovuşturmaya yer yok" açıklamasında bulundu.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 17:46
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Infantino'nun özel uçak davası kapatıldı

FIFA Başkanı Infantino'nun Surinam'dan Cenevre'ye özel uçak davası sonuçlandı
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İsviçre Başsavcılığının, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun masrafları FIFA tarafından karşılanan özel uçakla seyahat ettiği iddiasıyla ilgili açılan soruşturma dosyası kapatıldı.

FIFA'dan yapılan açıklamada, FIFA Bağımsız Etik Kurulu Araştırma Komisyonu'nun 19 Ağustos 2020'de Infantino'nun suçsuz olduğu sonucuna vardığı hatırlatılarak, İsviçre Başsavcılığının kovuşturmaya yer olmadığına dair kararının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

İSVİÇRE ÜSTLENDİ

Soruşturmayla ilgili masrafların İsviçre devletince üstlenileceği, Infantino'nun da herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağı bilgisi verildi.

İsviçreli yönetici Infantino, 2017'de masrafları FIFA tarafından karşılanan özel uçakla Surinam'dan Cenevre'ye gitmekle suçlanıyordu.


 

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