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Beşiktaş'tan farklı galibiyet

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Beşiktaş, BOTAŞ'ı 79-68 yendi.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 15:52
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş'tan farklı galibiyet

Beşiktaş'tan farklı galibiyet
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BJK Emlakjet Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 15-13 önde geçen siyah-beyazlı ekip, soyunma odasına da 34-27 önde gitti.

Mücadelenin üçüncü çeyreğinde de üstünlüğünü sürdüren Beşiktaş, karşılaşmayı 79-68 kazandı.

Beşiktaş, ligde üçüncü galibiyetine imza atarken, BOTAŞ 5. kez mağlup oldu.

 

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