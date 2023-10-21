İngiliz futbolunun efsanesi öldü

İngiltere milli takımıyla Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan ve Manchester United efsanesi Sir Bobby Charlton, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Charlton'ın ailesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Sör Bobby'nin cumartesi sabahı erken saatlerde huzur içinde geçtiği haberini büyük bir üzüntüyle paylaşıyoruz. Ailesi tarafından kuşatılmıştı. Ailesi, bakımına katkıda bulunan herkese ve onu seven ve destekleyen birçok kişiye teşekkürlerini iletmek istiyor. Şu anda ailenin mahremiyetine saygı gösterilmesini talep ediyoruz.”