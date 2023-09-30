İngiliz Kraliyet Askeri'nin atı, fotoğraf çektirmek için yaklaşan herkesi korkuturken bir kişiye tepki vermedi...

Uyarı levhası olmasına rağmen İngiliz Kraliyet Askeri'nin atıyla fotoğraf çektirmek isteyenleri korkutan at yalnızca engelli bir kadını korkutmadı, sakince fotoğraf çektirmesini bekledi. Görüntüler izleyenleri duygulandırdı
01 Ekim 2023 Pazar
Uyarı levhası olmasına rağmen İngiliz Kraliyet Askeri'nin atıyla fotoğraf çektirmek isteyenleri korkutan at yalnızca engelli bir kadını korkutmadı, sakince fotoğraf çektirmesini bekledi
Uyarı levhası olmasına rağmen İngiliz Kraliyet Askeri'nin atıyla fotoğraf çektirmek isteyenleri korkutan at yalnızca engelli bir kadını korkutmadı, sakince fotoğraf çektirmesini bekledi. Görüntüler izleyenleri duygulandırdı