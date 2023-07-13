İngiliz Kraliyet Orkestrası Sezen Aksu'yu Sezen Aksu'dan daha iyi çaldı. Efsaneler arasına girdi

Çok sesli müziğin dünyaca ünlü topluluklarından olan İngiliz Kraliyet Filarmoni Orkestrası, 2016 yılında 40. sanat yılını kutlayan Sezen Aksu’nun şarkılarını çalmıştı.

Sosyal medyada konu olan söz konusu gösteride, klasik müzik dışında pop, rock müzik türlerinde de çalışmaları bulunan ve Pink Floyd, Oasis, Queen, George Michael, Sting, ABBA gibi ünlü isimlerin albümlerinde de yer alan 69 yıllık İngiliz Kraliyet Filarmoni Orkestrası (The Royal Philharmonic Orchestra), Sezen Aksu’nun unutulmaz 15 bestesini yorumlamıştı.

Aranjör, müzisyen ve besteci Erdal Kızılçay ise, proje kapsamında Sezen Aksu'nun 15 eserini 1 yıllık çalışmanın ardından orkestra için yeniden düzenlemişti.

SOSYAL MEDYADA YENİDEN GÜNDEMDE

2016 yılında İngiliz Kraliyet Fliarmoni Orkestrası tarafından yapılan gösteri yıllar sonra sosyal medyada yeniden gündeme geldi.