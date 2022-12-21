21 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ünlü yönetmen 90 yaşında yaşamını yitirdi

Ünlü yönetmen 90 yaşında yaşamını yitirdi

Get Carter, Flash Gordon ve Croupier filmlerinin İngiliz yönetmeni Mike Hodges cumartesi günü İngiltere'nin Dorset kentinde yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 11:39
Takip Et

İngiliz yönetmen Mike Hodges 90 yaşında hayatını kaybetti

Ünlü yönetmen 90 yaşında yaşamını yitirdi
+
Aa
-

90 yaşında hayatını kaybeden Mike Hodges’ın arkadaşı ve “I’ll Sleep When I’m Dead”in yapımcısı Mike Kaplan haberi salı günü duyurdu. New York Post’un haberine göre, ünlü yönetmenin ölüm sebebi ise henüz açıklanmadı.

Hodges, 1971’de “Get Carter” da dahil olmak üzere İngiliz gangster suç dramaları çektiği uzun bir kariyere sahipti.

1972 yılında çektiği “Pulp”, New York Times ve Time dergisi tarafından yılın en iyi 10 filminden biri seçildi.

KARİYERİNE MUHASEBECİLİKLE BAŞLADI

29 Temmuz 1932’de Bristol’de doğan Hodges, İngiltere’nin kuzeyindeki balıkçı limanlarının çevresinde bir Kraliyet Donanması mayın tarama gemisinde görev yapan bir muhasebeciydi.

Orada, The Guardian’a yazdığı bir mektupta açıkladığı gibi, “daha önce farkında olmadığı korkunç bir yoksulluk ve yoksunluğa tanık olduğu” yer, Michael Caine’in oynadığı “Get Carter” filmini etkiledi.

“Donanmaya yeni kalifiye bir yeminli muhasebeci ve kendini beğenmiş bir genç olarak girdim ve öfkeli, radikal bir genç adam olarak çıktım” diyen Hodges ayrıca 2010 yılında “Watching the Wheels Come Off” adlı bir roman yayınladı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
1
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
﻿Anket sonuçları açıklandı. AKP ve MHP’ye en güvendiği illerden büyük şok
2
﻿Anket sonuçları açıklandı. AKP ve MHP’ye en güvendiği illerden büyük şok
﻿Anket sonuçları açıklandı. AKP ve MHP’ye en güvendiği illerden büyük şok
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
3
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
4
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
﻿Selçuk Geçer asgari ücretin açıklanmasına saatler kala tahminini açıkladı
5
﻿Selçuk Geçer asgari ücretin açıklanmasına saatler kala tahminini açıkladı
﻿Selçuk Geçer asgari ücretin açıklanmasına saatler kala tahminini açıkladı
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
6
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
7
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
﻿Ümraniye'de depo yangını
﻿Ümraniye'de depo yangını
﻿Ümraniye'de depo yangını
﻿Doktor saldırganı suç makinesi adliyeye sevk edildi
﻿Doktor saldırganı suç makinesi adliyeye sevk edildi
﻿Doktor saldırganı suç makinesi adliyeye sevk edildi
﻿NBA'de Batı'nın yeni lideri belli oldu
﻿NBA'de Batı'nın yeni lideri belli oldu
﻿NBA'de Batı'nın yeni lideri belli oldu
﻿Gripte korkutan artış
﻿Gripte korkutan artış
﻿Gripte korkutan artış
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.