İngilizler Hilafetin kaldırılmasını neden istemiyorlardı? Murat Bardakçı açıkladı

Gazeteci Murat Bardakçı katıldığı televizyon programında İstanbul'un işgal yıllarını anlatarak İngilizlerin neden hilafeti istediğini de açıkladı.

İngilizler Hilafetin kaldırılmasını neden istemiyorlardı? Murat Bardakçı açıkladı

Editör: Serhat Ağa

TRT 1’de yayınlanan Pelin Çift ile Gündem Ötesi programında gazeteci Murat Bardakçı işgal yıllarını anlattı. Tarihçi Murat Bardakçı, İstanbul’un altında kaldığı 5 senenin gerekli şekilde ele alınmadığını dile getiriyor.

Bardakçı, “İstanbul’un işgal yıllarını (1918-1923) niye kimse yazamıyor? Çünkü utanıyorlar.” dedi.

İngilizlerin Atatürk’ün tehditlerinden korktukları için bölgeyi terk ettiğini söyleyen Bardakçı’nın sözleri gündeme yerleşti.

Gazeteci Bardakçı, “İstanbul işgalinde Müslüman, Hint ve Senegal askerlerinin girmedikleri ev yapmadıkları rezalet kalmadı.Mithat Cemal Kuntay’ın Üç İstanbul’u gerçekti!” dedi.

Devamında ise Bardakçı, “Lozan’da Hilafet İstanbul’da kalmalı diyen İngilizler idi. Hilafet İstanbul’dan kalkarsa, Hindistan ayaklanır diye panik yapan Hindistan Genel Valisi Londra’yı telgraf yağmuruna tutmuştur. İngilizler Lozan’da Hilafet’in mutlaka İstanbul’da kalmasını istiyordu. Nitekim Atatürk Hilafeti kaldırdı, Hintlilerde ayaklandı, Hindistan’daki İngiliz işgali de bitti” ifadelerini kullandı.

uiuykuj.jpg

“ARAPLARA GÜVENİLMEZ”

Dönemin neden yazılmadığını şu sözlerle anlatıyor:

“İstanbul'un işgal yıllarını (1918-1923) niye kimse yazamıyor? Çünkü utanıyorlar. İstanbul işgalinde Müslüman Hint ve Senegal askerlerinin girmedikleri ev yapmadıkları rezalet kalmadı! ... Mithat Cemal Kuntay'ın "Üç İstanbul'u gerçekti!" ... Lozan'da Hilafet İstanbul'da kalmalı diyen İngilizler idi.

Hilafet İstanbul'dan kalkarsa, Hindistan ayaklanır diye panik yapan Hindistan Genel Valisi Londra'yı telgraf yağmuruna tutmuştur. İngilizler Lozan'da Hilafet'in mutlaka İstanbul'da kalmasını istiyordu. Nitekim Atatürk Hilafeti kaldırdı, Hintlilerde ayaklandı, Hindistan'daki İngiliz işgali de bitti.

Zaten Osmanlı Hilafetini de kimse ciddiye almıyordu. Osmanlı cihat ilan etti kimse sallamadı, Şerif Hüseyin Cihat ilan etti herkes Şerif Hüseyin'e koştu ve Osmanlı bitti. Oysa 2. Abdülhamid Araplar için dünyanın yatırımını yapmıştı. Demek ki din kardeşliği ümmetçilik hikâye, Araplara güvenilmez.”

İlgili Haberler
Murat Bardakçı 1959 öncesi şampiyonluklardaki düğümü çözecek bilgiyi açıkladı
Murat Bardakçı'dan Abdülhamit itirafı: TV'lerde olmayan bir Abdülhamid yaratıldı. Bazen sırf gülmek için izliyorum
Öne Çıkanlar
Kızılcık Şerbeti 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Şansal Büyüka Milli Takımı kurtaracak ismi açıkladı: Gidin kapısında yatın
Şansal Büyüka Milli Takımı kurtaracak ismi açıkladı: Gidin kapısında yatın
İzmir’in Kurtuluşu ne zaman? 9 Eylül 1922 İzmir’in Kuruluşu’nun önemi nedir?
İzmir’in Kurtuluşu ne zaman? 9 Eylül 1922 İzmir’in Kuruluşu’nun önemi nedir?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star para ödülünün sahibi kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star para ödülünün sahibi kim oldu?
Yazıklar olsun Büyükekşi. Hakan Çalhanoğlu'nun öfkesini duyuyor musun
Yazıklar olsun Büyükekşi. Hakan Çalhanoğlu'nun öfkesini duyuyor musun
Ramos Galatasaray'dan 13 milyon euro istedi. 1 milyona Sevilla'ya gitti. Aradaki 12 milyon parayla cami mi yapılacaktı. Şerafettin Tilki açıkladı
Ramos Galatasaray'dan 13 milyon euro istedi. 1 milyona Sevilla'ya gitti. Aradaki 12 milyon parayla cami mi yapılacaktı. Şerafettin Tilki açıkladı
Son Haberler
Gemlik'te yunusların oyununu vatandaşlar çekti Yaşam
Gemlik'te yunusların oyununu vatandaşlar çekti
Gaziantep FK eski yıldızını kadrosuna kattı Spor
Gaziantep FK eski yıldızını kadrosuna kattı
Yeni cilt bakım trendi skin cycling nedir? Skin cycling nasıl yapılır? Keşfet
Yeni cilt bakım trendi skin cycling nedir? Skin cycling nasıl yapılır?
İri cüssesiyle sahneden seyircilerin üstüne atladı. Ne olduysa ondan sonra oldu Güncel
İri cüssesiyle sahneden seyircilerin üstüne atladı. Ne olduysa ondan sonra oldu
Üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı Güncel
Üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Trabzon'da otomobilin çarptığı yaya öldü Güncel
Trabzon'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Silahların çekildiği kavgada 3 kişi yaralandı Güncel
Silahların çekildiği kavgada 3 kişi yaralandı