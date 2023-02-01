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  • Murat Bardakçı'dan Abdülhamit itirafı: TV'lerde olmayan bir Abdülhamid yaratıldı. Bazen sırf gülmek için izliyorum

Murat Bardakçı'dan Abdülhamit itirafı: TV'lerde olmayan bir Abdülhamid yaratıldı. Bazen sırf gülmek için izliyorum

Gazeteci-yazar Murat Bardakçı, Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum’da Sultan Abdülhamid ile ilgili konuştu. Osmanlı dizilerini eleştiren Bardakçı “Olmayan bir Abdülhamid yaratıldı. Bazen sırf gülmek için izliyorum” ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 09:00
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Tarihi dizileri eleştiren Murat Bardakçı 'Sarayından çıkmayan Sultan elde tabanca baskına gidiyor' dedi

Murat Bardakçı'dan Abdülhamit itirafı: TV'lerde olmayan bir Abdülhamid yaratıldı. Bazen sırf gülmek için izliyorum
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tv100’de yayınlanan "Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum" programına bu kez ünlü gazeteci ve yazar Murat Bardakçı konuk oldu.

Televizyonlarda yayınlanan tarih dizileri ve Osmanlı padişahlarının ekrana getirilme biçimlerini eleştiren Bardakçı, "30 sene Sultan sarayından çıkmamıştır, dizide elde tabanca baskına gidiyor. Olmayan bir Abdülhamid yaratıldı, öyle bir Abdülhamid yok. Şarkta geçmiş yüceltilir ve o dönem yüceltilmeye başlandı" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE ÇOK KÖTÜ BİR MODA BAŞLADI"

Tarihi belgelerle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Murat Bardakçı, “Belgeyi yorumlarsın ama belge şarttır. Türkiye’de şimdi çok kötü bir moda başladı. Türkiye’de çok kötü bir akım bu… Koskoca kazık kadar profesörler dergi koleksiyonlardan, gazete koleksiyonlarından tarih yazıyorlar, böyle şey olmaz” dedi.

“Eski Türkçe’nin okunması şarttır” diyen Bardakçı, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyet tarihi yazacaksın mesela bir olayı dergilerden ve gazetelerden alarak yazıyorlar. Olayları bu şekilde anlatıyorlar. Bu neye benziyor biliyor musun? Bundan 50 sene sonra şu andaki Türkiye’nin vaziyetini yazmak için muhalif gazeteye bakmak gibi. 180 derece farklıdır."

"TÜRKİYE'NİN EN GÜÇLÜ DÖNEMLERİ TEK ADAM DÖNEMLERİDİR"

Türkiye'deki demokrasi tartışmaları ile ilgili de konuşan Bardakçı, "Demokrasinin olmaması bizim eksiğimiz değil genetik yapımız" açıklamalarında bulundu.

Bardakçı konuşmasına şöyle devam etti: 

"Demokrasi kıta Avrupa’sı için bambaşkadır. Şark dünyası tek adam sever. Türkiye’nin en güçlü olduğu dönemler tek adam dönemleridir."

Işık'ın "Bugün Türkiye tek adam dönemi mi yaşıyor?" sorusuna ise Bardakçı şu cevabı verdi: 

"Geçmişle mukayese ettiğin vakit tam değil. Tek adam döneminde muhalif şeyleri söyleyemezsin. Bu eksiğimiz veya övünülecek bir şey değil, bu bizim yapımız."

"BU NESİL Mİ TÜRKİYE'Yİ KURTARACAK?"

Programın devamında Tolga Işık, Murat Bardakçı’ya Z kuşağı ile ilgili fikirlerini sordu.

Z kuşağı içinde teknolojiyle çok yakından ilgilenenler olduğunu, donanımlı insanların olduğunu söyleyen Bardakçı, “Bu tarz insanlar var ama bu nesil bugünkü cehaletle devam ettikçe, ki devam etmeyecekler daha da batacaklar. Ben Türkiye’nin istikbalinden korkarım” dedi.

Konuşmasına devam eden Bardakçı bir bilgi yarışması programındaki soruyu ve izleyicilerin verdiği cevabı örnek göstererek şöyle konuştu:

“Bir bilgi yarışmasında soru şu. Geçtiğimiz günlerde ölen Sovyetler’in son lideri kimdir? Dört tane madde var. Birisi de Kraliçe Elizabeth. Diğer seçenek ise Gorbaçov. Yarışmacı seyirciye sordu. Seyircilerin yüzde 65’i Kraliçe Elizabeth dedi. Bu nesil mi Türkiye’yi kurtaracak. Güldürme beni”

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1950
1.02.2023 09:19
Ülke geri kalırsa, çapsızlardan kahraman, işten anlamayan yöneticiler, ekonomide anlamayan ekonomistler olur, tabi Tarihçiler de olur dümen suyuna giden !!!  
 
Beyti
1.02.2023 09:18
Tarihi bile istediğimiz gibi ğösteren tek milletiz kendimizi tebrik etmemiz gerek  
 
SAPERE AUDE
1.02.2023 09:06
"Kaplanın Sırtında" Zülfü Livaneli kiitabından bayağı aydınlandım. Taraflı olacağını düşünmüştüm ama tarafsız yazıldığına kanaat getirdim.  
 
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