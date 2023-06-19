İngilizler: Ukrayna Rusya'ya karşılık verdiğinde her iki taraf da ağır kayıplar veriyor

İngilizlere göre, Ukrayna tarafı Rusya'ya karşı saldırı düzenlediği zaman iki taraf da ağır kayıplar veriyor.

İngilizler: Ukrayna Rusya'ya karşılık verdiğinde her iki taraf da ağır kayıplar veriyor

Editör: Erhan Songür

İngiliz yetkililer yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın karşı saldırısının ilk aşamalarında Kremlin'in güçlerini işgal altındaki bölgelerden çıkarmak için savaşırken Rusya ve Ukrayna'nın çok sayıda askeri kayıp verdiğini söyledi.

İngiliz askeri yetkilileri değerlendirmelerinde, Rus kayıplarının Mart ayında Bakhmut savaşının zirvesinden bu yana muhtemelen en yüksek seviyede olduğunu söyledi.

İngiliz istihbaratına göre, en yoğun çatışmalar güneydoğudaki Zaporizhia vilayetinde, Bakhmut çevresinde ve Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk vilayetinde yoğunlaştı. Güncellemede Ukrayna'nın bu bölgelerde saldırı halinde olduğu ve "küçük ilerlemeler kaydettiği" belirtilirken, Rus kuvvetlerinin Ukrayna'nın güneyinde "görece etkili savunma operasyonları" yürüttüğü belirtildi.

Ukrayna ordusu, Pazar sabahı yaptığı düzenli güncellemede, Rusya'nın son 24 saat içinde 43 hava saldırısı, dört füze saldırısı ve çok sayıda roketatardan 51 saldırı gerçekleştirdiğini söyledi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya, Donetsk eyaletindeki Bakhmut, Avdiivka, Marinka ve Lyman çevrelerine yönelik saldırılarını yoğunlaştırarak Ukrayna'nın doğusundaki saldırı operasyonlarını yoğunlaştırmaya devam ediyor.

Batılı analistler ve askeri yetkililer, Ukrayna'nın 1.000 kilometrelik cephe hattı boyunca Batı tarafından sağlanan gelişmiş silahları kullanarak Kremlin'in güçlerini işgal altındaki bölgelerden çıkarmaya yönelik karşı saldırısının uzun sürebileceği konusunda uyardılar.

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