İngiltere, 5 büyük bankanın rekabet yasasını çiğnemiş olabileceğini tespit etti

İngiltere Rekabet ve Pazarlar Kurumu (CMA), Citi, Deutsche Bank, HSBC, Morgan Stanley and Royal Bank of Canada'nın hükümet tahvillerinin ticaretiyle ilgili hassas bilgileri 2009-2013'te farklı dönemlerde çevrim içi sohbetlerde paylaşarak rekabet yasasını çiğnemiş olabileceğine ilişkin ön tespitte bulunduğunu açıkladı.

İngiltere, 5 büyük bankanın rekabet yasasını çiğnemiş olabileceğini tespit etti

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; CMA'nın açıklamasında, 5 büyük bankanın Bloomberg terminal sohbet odalarındaki birebir görüşmelerde en az bir kez hassas bilgileri paylaştığına ilişkin ön tespit yapıldığı aktarıldı.

Hükümet tahvillerinin ticaretine ilişkin paylaşılan hassas bilgilerin, varlık takasları, fiyatlar ve ticaret stratejilerini içerdiği kaydedilen açıklamada, Deutsche Bank'ın söz konusu yasa dışı faaliyete katılımı konusunda CMA'yı uyarırken, Citi'nin de soruşturma sırasında müsamaha gösterilmesi için başvuruda bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, her iki bankanın da rekabete aykırı faaliyette yer aldığını kabul ettiği ifade edildi.

Bu kapsamda Deutsche Bank'a para cezası verilmeyeceği ve Citi'ye uygulanacak cezada da indirime gidileceği bilgisinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"CMA'nın soruşturması devam ediyor ve soruşturmanın iki veya daha fazla bankanın rekabete aykırı faaliyette bulunduğuna ilişkin nihai sonuca varması durumunda bankalara yönelik ihlal kararı ya da para cezası verilebilir. CMA'nın bu bulguları nihai değil. Deutsche Bank ve Citi, bu görüşmelere katıldıklarını kabul etti. HSBC, Morgan Stanley ve Royal Bank of Canada herhangi bir suçu kabul etmedi. Bu aşamada bankalardan herhangi birinin yasayı çiğnediği varsayımı yapılmamalıdır."

CMA Uygulama İcra Direktörü Michael Grenfell, soruşturmaya ilişkin değerlendirmesinde, "Şu anki geçici kararımız, 5 büyük bankanın küresel finansal kriz sonrasında hükümet tahvillerine ilişkin hassas bilgileri sohbet odalarında paylaşarak yasayı çiğnediği yönünde. Bu faaliyetler, vergi mükelleflerini, tasarruf hesabı sahiplerini ve finans kuruluşlarını, borçlanma maliyetlerinin en aza indirilmesi de dahil olmak üzere, bu ürünler için tam rekabetin faydalarından mahrum bırakabilirdi." ifadelerini

Söz konusu yasa dışı faaliyetlerin çok ciddi olduğunu ve ayrıntılı soruşturma gerektiğini kaydeden Grenfell, "Hem Deutsche Bank hem de Citi, rekabete aykırı davranışlara karıştığını kabul etse de nihai bir karara varmadan önce tarafların diğer beyanlarını değerlendireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Öne Çıkanlar
Konyaspor küme düşüyor! Recep Çınar başarısızlığın sorumlusunu açıkladı
Konyaspor küme düşüyor! Recep Çınar başarısızlığın sorumlusunu açıkladı
Sinan Oğan’ı o gece uçağa kim bindirdi?
Sinan Oğan’ı o gece uçağa kim bindirdi?
Büyükekşi'nin Çebi'ye gönderdiği mektubu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Çebi küçük dilini yutacaktı
Büyükekşi'nin Çebi'ye gönderdiği mektubu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Çebi küçük dilini yutacaktı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
Son Haberler
Nanenin iki yaprağı bile şifa deposu Şifalı Bitkiler
Nanenin iki yaprağı bile şifa deposu
Netflix'deki 'şifre paylaşım yasağı' ABD'ye getirildi Teknoloji - Otomotiv
Netflix'deki 'şifre paylaşım yasağı' ABD'ye getirildi
Hazal Subaşı'nın yeni aşkı Aras Bulut İynemli'nin kuzeni çıktı! Magazin
Hazal Subaşı'nın yeni aşkı Aras Bulut İynemli'nin kuzeni çıktı!
Bu aylarda burun estetiği doğru mu Sağlık
Bu aylarda burun estetiği doğru mu
AB’den Yunanistan'ı geri itme uyarısı Dünya
AB’den Yunanistan'ı geri itme uyarısı
Şarkıcı Aslı Zen'den Selen Görgüzel'e ağır sözler: Parası neyse verelim de... Magazin
Şarkıcı Aslı Zen'den Selen Görgüzel'e ağır sözler: Parası neyse verelim de...
Gaziantep'te camiden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı Güncel
Gaziantep'te camiden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı