İngiltere alarma geçti operasyonlar iptal edilebilir

İngiltere'de Kan stokları son zamanların en düşük seviyesini gördü. Ulusal Sağlık Servisi Kan ve Nakil Kurumu (NHSBT), ülkede ilk kez azalan kan stokları nedeniyle 'kehribar' renkte uyarı yayınladı.

Kan stoklarının bu denli düşüş göstermesinin ardından hastanede acil olmayan bazı operasyonların iptal edilebileceği belirtildi. NHSBT'de görevli Wendy Clark ameliyatları iptal edilebilecek hastalardan özür dileyerek, "Hastanelerden kan kullanımlarını sınırlamalarını istemek, hafife aldığımız bir adım değil. Bu, kana daha fazla ihtiyaç duyan hastaları korumak için hayati bir önlem" dedi.

YETERLİ SEVİYEYE ULAŞMASI 4 HAFTAYI BULABİLİR

Ülkede ilk kez yayınlanan kehribar renkteki uyarının, kan stoklarının yeterli seviyeye ulaşması için 4 hafta süreceği aktarıldı. NHSBT, hastanelerdeki kanser, travma cerrahisi ve organ nakli gibi acil operasyonların yapılacağını da bildirdi. Öte yandan, en çok ihtiyaç duyulan kan grubunun 0 olduğu öğrenildi. (İHA)