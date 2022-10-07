Muayenede hiçbir yaşan belirtisi yoktu. Kefeni yırttığını gören doktor şok oldu

İngiltere’de yaşanan bir olay şaşkınlığa neden oldu. The Sun’ın aktardığına göre, 55 yaşındaki Kevin Reid isimli kişi, geçirdiği trafik kazasının yapılan muayenede öldü sanıldı.

Yaşam belirtisi görülmeyen kişi morga götürüldü. O sırada prosedür gereği ölümü onaylaması için doktorlardan biri cesedi görmeye gitti. Doktor, ceset torbasını açtığında Reid ile göz göze geldi. Reid’in doktor kontrolü öncesinde ceset torbasını yırtıp çıkmaya çalıştığı öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Eyalet adli tabip ofisi sözcüsü, konuya ilişkin demecinde, “Adli tıp mahkemesi, 3 Ekim Pazartesi günü, söz konusu ölümün, rapor edilebilir bir ölüm olup olmadığı konusunda soruşturma başlattı” dedi.

Güney Metropolitan Sağlık Servisi’nden Paul Forden, deneyimli bir hemşirenin Bay Reid’i 5 Eylül’de muayene ettiğini ve hiçbir yaşam belirtisi bulamadığını söyledi.

Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.