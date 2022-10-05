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Flaş... Flaş... Putin suçlamıştı. İngiltere savaş gemilerini gönderdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı açıklamalarda hatlarda yaşanan patlamaları “uluslararası terör” olarak nitelendirmişti. Kuzey Akım hattındaki sızıntıların ardından İngiltere, oluşabilecek yeni risklere karşı Kuzey Denizi'ne savaş gemileri gönderdi.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 15:54
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İngiltere Kuzey Denizi’ne yeni risklere karşı savaş gemileri gönderdi

Flaş... Flaş... Putin suçlamıştı. İngiltere savaş gemilerini gönderdi
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Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2’de meydana gelen sızıntılar İngiltere’yi harekete geçirdi. İngiltere’nin, su altı gaz ve petrol boru hatlarını ve internet kablolarını Rus sabotajından korumak için Kuzey Denizi’ne savaş gemileri gönderdiği ortaya çıktı.

Boru hatları, kuleler ve denizaltı kablolarının daha fazla saldırı riski altında olduğunu düşünen İngiltere Tip 23 fırkateyn HMS Somerset ve araştırma gemisi HMS Enterprise’ı Kuzey Denizi’ne konuşlandırıldı.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace’ın Batı’nın Kuzey Akım’daki sızıntılara sessiz kalması sonucu böyle bir karar alındığını belirtti.

‘ENDİŞELER VAR’

İngiliz donanmasının kaynakları The Times gazetesine açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamalarda, “Herhangi bir şeyin olma olasılığı artık pek yok. Ama yine de endişeler var. İyi bir radar ve sonara sahip bir gemiden daha iyi ne olabilir ki?” ifadelerini kullandı.

SözcüGazetesi’nde yer alan habere göre; Üst düzey politikacılar, savunma şefleri ve uzmanlar, Kuzey Akım gaz borularının Rusya tarafından düzenlendiği düşünülen bir saldırıyla sabote ettiğini öne sürmüş, Avrupa’nın altyapısının artık risk altında olduğu konusunda uyarılarda bulunmuştu. Yaşananların ardından Norveç de bölgedeki güvenliğini artırmıştı.

PUTİN SUÇLAMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de dün yaptığı açıklamada, hatlarda yaşanan patlamaları “uluslararası terör” olarak nitelendirmişti.

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2’nin yürütücü firması Nord Stream AG'den 26 Eylül’de yapılan açıklamada, her iki hatta da aynı zamanda hasarların meydana geldiği duyurulmuştu.

Danimarka ve İsveç makamları, her iki ülkenin de kara sularından geçen hatlarda patlamalar yaşandığına dair bulgular bulunduğunu, hatlarda gaz sızıntısı tespit edildiğini duyurmuştu.

Rusya ve çok sayıda Batılı ülke, yaşananları “sabotaj” olarak nitelendirmişti.

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Korkuyorum
5.10.2022 15:59
Rusya hala Ukrayna'ya d.gaz verirken, diğer ülkelere giden gaza neden sabotaj yapsın. Tam kurt ABD işi kuzu Rusya ya karşı İngiliz oyunu. Rusya isterse gazı keser  
 
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