İngiltere Başbakanı İsrail'e gidiyor

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, bu sabah saatlerinde İsrail'i ziyaret edecek. İki gün sürecek Orta Doğu ziyaretinde Sunak’ın bölge ülkelerini de ziyaret etmesi bekleniyor.

İngiltere Başbakanı İsrail'e gidiyor

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, bu sabah saatlerinde İsrail'i ziyaret edecek.

Sunak seyahatinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşecek.

BBC Türkçe'nin haberine göre; iki gün sürecek Orta Doğu ziyaretinde Sunak’ın bölge ülkelerini de ziyaret etmesi bekleniyor.

İngiltere Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada Sunak’ın “Hamas’ın acımasız terör saldırısının sonucu olarak İsrail ve Gazze’deki kayıplar için başsağlığı dileyeceği” ifade edildi.

Sunak, seyahatiyle ilgili olarak “Tüm sivil ölümleri birer trajedi. Hamas’ın korkunç terör eylemi sonrasında çok sayıda insan hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı James Cleverly de ilerleyen günlerde Mısır, Türkiye ve Katar’ı ziyaret edecek. Cleverly görüşmelerinde İsrail ve Gazze’deki barışçıl çözümler için görüşmeler sürdürecek.

Dışişleri Bakanı ayrıca Gazze’ye yönelik insani yardımın sağlanması ve Hamas tarafından rehin tutulan İngiliz vatandaşlarının serbest bırakılması için de girişimlerde bulunacak.

Sunak’ın bölge ziyaretleri, ABD Başkanı Biden’ın İsrail’e gitmesinin hemen ardından gerçekleşecek.

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