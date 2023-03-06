İngiltere’den göçmen krizine karşı sert yasa hazırlığı

İngiltere’de uzun süredir beklenen yasadışı göçmen yasası yürürlüğe girmek üzere. İngiltere’ye yasadışı yöntemlerle girmek isteyen göçmenler ömür boyu geri dönme yasağı ile karşı karşıya kalacaklar.

ASLA GERİ DÖNEMEYECEKLER

The Sun’ın aktardığı habere göre, kendilerine konuşan hükümet yetkilileri, ‘bu yeni yasa parlamento tarafından kabul edilirse, buraya yasadışı gelirseniz, yalnızca İngiltere’den hızlıca çıkarılmakla kalmayacak, asla geri dönemeyeceğiniz anlamına da gelecektir’ açıklaması yaptılar.

Pazar günü Mail on Sunday'e verdiği röportajda İngiltere Başbakanı Sunak, "Yasa dışı göç İngiliz vergi mükellefleri için adil değil, buraya yasal olarak gelenler için adil değil ve suç çetelerinin ahlaksız ticaretlerini sürdürmelerine izin verilmesi doğru değil. Öyleyse kusura bakmayın, buraya yasa dışı yollardan gelirseniz kalamazsınız." dedi.

Geçici olarak Yasa dışı Göç Yasa Tasarısı olarak adlandırılan yeni yasa, ülkeye küçük gemiler kullanarak giren kişilerin sığınma taleplerini İngiliz yasalarına göre kabul edilemez hale getirmeye çalışacak.

Bu tür göçmenler İngiltere'den "makul olan en kısa sürede" Ruanda'ya veya "güvenli bir üçüncü ülkeye" götürülecek.

RUANDA PLANI NEDİR?

Ruanda ile yapılan anlaşmaya göre İngiltere’ye botlarla veya kamyon kasalarında kaçak geçenler yakalandıklarında ve/veya sığınma başvurusunda bulunduklarında başvuruları İngiltere’de değerlendirilmeyecek. Sığınmacılar uçağa bindirilip Afrika’nın ortasındaki Ruanda’ya gönderilecek, sığınma başvurusunu Ruanda otoriteleri inceleyecek ve şayet başvuran mülteci olma şartlarını yerine getiriyorsa Ruanda’da mülteci olarak yaşamaya devam edecek. Eğer başvurusu reddedilirse, anlaşmada buna değinilmediği için, büyük ihtimalle Ruanda tarafından ülkesine geri gönderilecek.