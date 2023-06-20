İngiltere gol yağdırdı. Yok artık

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde dördüncü haftanın ilk gününde 5 grupta 12 karşılaşma yapıldı

İngiltere gol yağdırdı. Yok artık

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 4. haftası 12 maçla başladı.

EURO 2024 Elemeleri'nin 4. haftasının ilk gününde B, C, D, H ve I gruplarında karşılaşmalar oynandı.

D Grubu'nda Türkiye, seyircisi önünde oynadığı Galler maçını 2-0 kazandı. Gruptaki diğer mücadelede Ermenistan, evinde Letonya'yı 2-1 mağlup etti.

Puanını 9'a yükselten Türkiye liderliğini sürdürdü. Bir maçı eksik Ermenistan 6 puanla 2'nci, iki maçı eksik Hırvatistan 4 puanla 3. sırada yer aldı.

İngiltere ve Finlandiya ise sahadan farklı galip ayrıldı. C Grubu'nda İngiltere, Kuzey Makedonya'yı 7-0, H Grubu'nda ise Finlandiya, San Marino'yu 6-0 yendi. İngiltere'de Saka, Finlandiya'da da Hakans hat-trick yaptı.

Elemelerin 4. haftası, yarın A, E, F, G ve J gruplarında oynanacak 11 maçla tamamlanacak.

Sonuçlar şöyle:

- B Grubu

İrlanda-Cebelitarık: 3-0

Fransa-Yunanistan: 1-0

- C Grubu

Ukrayna-Malta: 1-0

İngiltere-Kuzey Makedonya: 7-0


- D Grubu

Ermenistan-Letonya: 2-1

Türkiye-Galler: 2-0

O G B M A Y Av P
Türkiye 4 3 0 1 7 5 2 9
Ermenistan 3 2 0 1 7 5 2 6
Hırvatistan 2 1 1 0 3 1 2 4
Galler 4 1 1 2 4 7 -3 4
Letonya 3 0 0 3 3 6 -3 0


- H Grubu

Finlandiya-San Marino: 6-0

Kuzey İrlanda-Kazakistan: 0-1

Slovenya-Danimarka: 1-1

- I Grubu

İsviçre-Romanya: 2-2

İsrail-Andorra: 2-1

Belarus-Kosova: 2-1
(AA)

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