İngiltere gol yağdırdı. Yok artık

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 4. haftası 12 maçla başladı.

EURO 2024 Elemeleri'nin 4. haftasının ilk gününde B, C, D, H ve I gruplarında karşılaşmalar oynandı.

D Grubu'nda Türkiye, seyircisi önünde oynadığı Galler maçını 2-0 kazandı. Gruptaki diğer mücadelede Ermenistan, evinde Letonya'yı 2-1 mağlup etti.

Puanını 9'a yükselten Türkiye liderliğini sürdürdü. Bir maçı eksik Ermenistan 6 puanla 2'nci, iki maçı eksik Hırvatistan 4 puanla 3. sırada yer aldı.

İngiltere ve Finlandiya ise sahadan farklı galip ayrıldı. C Grubu'nda İngiltere, Kuzey Makedonya'yı 7-0, H Grubu'nda ise Finlandiya, San Marino'yu 6-0 yendi. İngiltere'de Saka, Finlandiya'da da Hakans hat-trick yaptı.

Elemelerin 4. haftası, yarın A, E, F, G ve J gruplarında oynanacak 11 maçla tamamlanacak.

Sonuçlar şöyle:

- B Grubu

İrlanda-Cebelitarık: 3-0

Fransa-Yunanistan: 1-0

- C Grubu

Ukrayna-Malta: 1-0

İngiltere-Kuzey Makedonya: 7-0



- D Grubu

Ermenistan-Letonya: 2-1

Türkiye-Galler: 2-0

O G B M A Y Av P

Türkiye 4 3 0 1 7 5 2 9

Ermenistan 3 2 0 1 7 5 2 6

Hırvatistan 2 1 1 0 3 1 2 4

Galler 4 1 1 2 4 7 -3 4

Letonya 3 0 0 3 3 6 -3 0



- H Grubu

Finlandiya-San Marino: 6-0

Kuzey İrlanda-Kazakistan: 0-1

Slovenya-Danimarka: 1-1

- I Grubu

İsviçre-Romanya: 2-2

İsrail-Andorra: 2-1

Belarus-Kosova: 2-1

(AA)