İngiltere ile göçmen anlaşmasının arkasında Kanal İstanbul mu var? Flaş iddia!

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, İngiltere ile Türkiye arasında gerçekleşen anlaşmanın önemli ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı. Aksoy'un açıklamalarında 1875 yılında Mısır'ın borç nedeniyle Süveyş Kanalındaki %44 hisselerini o dönemde İngilizlere sattığını hatırlattı. Aksoy, anlaşma için "Benzeri bir satışın alt yapısı mı oluşuyor?" diye sordu.

İngiltere ve Türkiye arasında imzalanan bu anlaşma kapsamında, Bulgaristan sınırında Türk Emniyet Teşkilatı tarafından "Centre of Excellence" adını taşıyan bir uzmanlık merkezi kurulacak. Aksoy, merkezin İngiliz istihbarat elemanları ile sınır güvenliği uzmanlarını süresiz olarak barındıracağını ve bu sayede sınır güvenliği konusunda eğitim verileceğini, ayrıca istihbarat bilgilerinin de paylaşılacağını aktardı.

TÜRKİYE'YE NE KADAR ÖDEME YAPILACAĞI BELİRSİZ

Aksoy, anlaşmadaki finansal belirsizlikleri de paylaştı. Habere göre; İngiltere'nin Fransa ve Ruanda gibi ülkelere yaptığı ödemeler açıklanırken, Türkiye'ye ne kadar ödeme yapılacağı hakkında kesin bilgiler bulunmuyor.

FRANSA VE RUANDAYA CİDDİ ÖDEMELER YAPILDI

İngiltere, kıyı emniyeti için Fransa'ya ve Ruanda'ya ciddi miktarlarda ödeme yapmışken, Türkiye'ye geçen yıl yapılan ödemenin sadece £3,000,000 olduğu öne sürülüyor.

Anlaşmanın bir diğer amacı ise Türkiye üzerinden Avrupa'ya yönlendirilen Çin yapımı botların denetlenmesi. İngiliz yetkililer, karasularına giren botların Türk şirketleri aracılığıyla Avrupa'ya ulaştığını tespit etti.

İddialara göre, Türk şirketleri Çin'den ithal edilen botları parçalı olarak alıp kısmi montaj yaparak farklı ülkelere ihraç ediyor. Bu anlaşma, Çin'deki üretimi durdurmayı hedefliyor ve İngiltere, Türkiye'deki botların yerli üretim olduğunu doğruladı.

İNSAN KAÇAKÇILARININ EN YAYGIN ROTALARINDAN BİRİ TÜRKİYE

İngiliz yetkililere göre, insan kaçakçılarının en yaygın rotalarından biri Türkiye. İddialara göre, bu rotada kişi başına £5,000 ödeme yapılıyor.

Afganistan, Türkiye, İran ve Irak kimlikli insanların İngiltere'ye yasa dışı yollarla giriş yapma çabaları göz önüne alındığında, anlaşmanın bu alanda önemli etkileri olması bekleniyor. Nisan 2023'ten bu yana bin 400 Türk vatandaşının İngiltere'ye yasa dışı giriş girişiminde bulunduğu bildiriliyor.

İNGİLTERE VE TÜRKİYE ARASINDA TOPLANTI DÜZENLENECEK

Anlaşma sonrası sonbaharda Londra'da İngiltere ve Türkiye arasında "Göç Diyalog" toplantısı düzenlenecek. Bu toplantı, anlaşmanın ilerlemesi ve etkinliği hakkında değerlendirmeler yapılmasına olanak sağlayacak.

"ERDOĞAN'IN HAYALİ OLAN KANAL İSTANBUL İLE İLGİSİ VAR MI?"

İngiltere’ye gidecek olan kişiler böylelikle tamamen Türkiye’de kalacağını değerlendiren Aksoy, şu soruları yöneltti:

Türk Emniyet Teşkilatı İngiliz Emniyetinden ne tür eğitim alabilir? Bu çok aşağılayıcı değil mi?

İngilizlerin özellikle Bulgaristan sınırına yakın bu merkezi kurmak istemesi ileride AKP’nin ısrarla yapmak istediği Kanal İstanbul ile bir ilişkisi var mı?

İleride, tıpkı 1875 yılında Mısır'ın borç nedeniyle Süveyş Kanalındaki %44 hisselerini o dönemde £472 milyona İngilizlere sattığı gibi, benzeri bir satışın alt yapısı mı oluşuyor?