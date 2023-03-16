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İngiltere'de kamuda çalışanlara TikTok yasaklandı

İngiltere'de güvenlik endişeleri nedeniyle bakanlar ve devlet memurlarının kullandığı telefon ve diğer elektronik cihazlarda, Çinli sosyal medya platformu TikTok'a yasak getirildi.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 17:15
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İngiltere kamu çalışanlarının kullandığı elektronik cihazlarda TikTok'u yasakladı

İngiltere'de kamuda çalışanlara TikTok yasaklandı
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Kabine Ofisi Bakanı Oliver Dowden, parlamentoda milletvekillerine yaptığı açıklamada, güvenlik endişeleri nedeniyle TikTok'un İngiltere'de kamuya ait telefon ve diğer elektronik cihazlarda kullanımının derhal yasaklanacağını duyurdu.

Dowden, konuşmasında, hükümete ait veri ve bilgilerin uygulama tarafından kullanılmasının "risk oluşturabileceği" değerlendirmesinde bulundu.

TİKTOK, GÜVENLİK VE MAHREMİYET KAYGILARI NEDENİYLE GÜNDEMDE

TikTok, güvenlik ve mahremiyet kaygıları nedeniyle Çin yanlısı görüşlerin yayılmasında kullanılabileceği ve kullanıcı bilgilerine erişilebileceği endişesiyle ciddi kısıtlamalarla karşı karşıya kalıyor.

Avrupa Birliği (AB) yürütme organı AB Komisyonu, 23 Şubat'ta güvenlik endişeleri nedeniyle çalışanlarına TikTok yasağı getirmişti.

AB kurumlarından Avrupa Parlamentosu (AP) da AB Komisyonu ve Konseyinin ardından çalışanlarına güvenlik endişeleri gerekçesiyle Çinli sosyal medya platformu TikTok'u yasaklamıştı.

Norveç'te Adalet Bakanı Emilie Enger Mehl, devletin tahsis ettiği telefona TikTok uygulaması yüklediğini bildirmemesi nedeniyle özür dilemek zorunda kalmıştı.

Danimarka Savunma Bakanlığı, siber güvenlik tedbirleri kapsamında çalışanlarına resmi hizmette kullanılan cihazlarda Çinli sosyal medya platformu TikTok'u kullanmasına yasak getirmişti.

TİKTOK YASAĞI GENİŞLİYOR

ABD'de de Beyaz Saray, Savunma Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı dahil birçok devlet kurumu, Kongre'de Aralık 2022'de yapılan oylamayı beklemeden TikTok'u yasaklamıştı.

ABD Temsilciler Meclisi de 28 Aralık 2022'de üyeleri ve çalışanlarının kullandığı resmi cihazlara TikTok uygulamasının indirilmesine ve kullanımına yasak getirmişti.

Maryland, Nebraska, South Carolina, South Dakota, Indiana ve Texas da dahil birçok eyalette de TikTok kullanımını yasaklayan benzer yasalar çıkarılmıştı.

(Kaynak: AA)

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