İngiltere, Kral Charles’ın taç giyme törenine hazırlanıyor

İngiltere Kralı 3. Charles’ın taç giyme töreni 6 Mayıs’ta yapılacak. 70 yıl sonra ilk kez böyle bir geleneğe tanıklık edecek İngiltere’de heyecanlı bir hazırlık süreci var. Her ayrıntısında tarihsel bir sembolizm olan törende güvenlik önlemleri de yoğun olacak.

EN SON TAÇ GİYME TÖRENİ 70 YIL ÖNCE YAPILMIŞTI

Kraliçe II. Elizabeth'in taç giyme töreninin hazırlıkları tacı kabul ettiği Şubat 1952'de başlamıştı. Ancak kraliçe olarak taç giymesi 16 ay sonra 2 Haziran 1953 tarihinde gerçekleşmişti. İşte bu tarihten 70 yıl sonra ll.Elizabeth'in 14 Kasım 1948 doğumlu 74 yaşındaki oğlu Kral 3. Charles 6 Mayıs günü taç giyecek. İşte 6 Mayıs günü yapılacak taç giyme töreni için son hazırlıklar yapılıyor.