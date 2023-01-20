20 Ocak 2023 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kral Charles'tan hazineye 1 milyar sterlin

İngiltere Kralı 3. Charles, Kraliyet ailesinin ve Buckingham Sarayı'nın gelirlerinden yıllık 1 milyar sterlinin İngiliz hükümetinin hazinesine aktarılmasına karar verdi.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 14:05
Takip Et

İngiltere Kralı 3. Charles'tan hazineye 1 milyar sterlin katkı

Kral Charles'tan hazineye 1 milyar sterlin
+
Aa
-

İngiliz monarşisine ait arazi ve mülklerinin bağlı bulunduğu "Kraliyet Mülkü" olarak bilinen ve Kraliyet ailesinin hizmetleri ile giderlerinin karşılandığı finans kuruluşundan yapılan açıklamada, İngiltere Kralı 3. Charles'ın kararına ilişkin detaylar paylaşıldı.

Açıklamada, fonun ülkede 2030'da faaliyete geçmesi planlanan 6 rüzgar tarlasının kurulması ve işletilmesi amacıyla Alman enerji şirketi RWE ile anlaşmaya vardığı bildirildi.

Bu anlaşma kapsamında, İngiltere Kralı 3. Charles'ın rüzgar tarlalarından elde edilecek ve normal koşullarda Kraliyet fonuna aktarılacak yaklaşık 1 milyar sterlin hacmindeki yıllık karın, kamu yararına kullanılması amacıyla ülke hazinesine aktarılmasını istediği belirtildi.

Açıklamada, rüzgar enerjisinde elektrik üretiminin yapılacağı üç rüzgar tarlasının Kuzey Galler, Cumbria ve Lancashire'da, diğer üçünün ise ülkenin Yorkshire ve Lincolnshire açıklarında Kuzey Denizi'nde kurulmasının planlandığı kaydedildi.

Alman enerji şirketi RWE'den yapılan açıklamada, projenin 15 milyar sterlin toplam yatırımın ardından 2030'da toplam 8 gigavat üretim kapasitesiyle hizmet vermesinin planlandığı kaydedildi.

Açıklamada, proje kapsamında ülkede 7 milyon hanenin elektrik ihtiyacının karşılanmasının öngörüldüğü kaydedildi.

ENFLASYON SON 41 YILIN EN YÜKSEK SEVİYELERİNE YAKIN

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede Aralık 2022'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 10,5 artış kaydetmişti.

Ülkede enflasyon geçen yılın ekim ayında yüzde 11,1 ile son 41 yılın en yüksek seviyesini görmesinin ardından, kasım ayı itibarıyla hız keserek yüzde 10,7’ye gerilemişti.

İngiltere'de gıda fiyatları ise geçen yılın aralık ayında yıllık bazda yüzde 16,8 artmıştı.

Söz konusu oran, 1977 yılının eylül ayından bu yana en sert artış olarak kayda geçmişti. (AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kassandra rüyasında gördü. Seçimi kimin kazanacağını açıkladı
1
﻿Kassandra rüyasında gördü. Seçimi kimin kazanacağını açıkladı
﻿Kassandra rüyasında gördü. Seçimi kimin kazanacağını açıkladı
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu. Yine AKP'liler içeriden sızdırdı
2
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu. Yine AKP'liler içeriden sızdırdı
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu. Yine AKP'liler içeriden sızdırdı
﻿Tolstoy'un hayatı sorgulatacak ders niteliğindeki 17 sözü
3
﻿Tolstoy'un hayatı sorgulatacak ders niteliğindeki 17 sözü
﻿Tolstoy'un hayatı sorgulatacak ders niteliğindeki 17 sözü
﻿Son anket sonuçları açıklandı: Kararsızlar eridi Z kuşağının oy tercihleri belli oldu
4
﻿Son anket sonuçları açıklandı: Kararsızlar eridi Z kuşağının oy tercihleri belli oldu
﻿Son anket sonuçları açıklandı: Kararsızlar eridi Z kuşağının oy tercihleri belli oldu
﻿Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı
5
﻿Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı
﻿Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı
﻿İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması: 15’ten fazla ili ziyaret edecek
6
﻿İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması: 15’ten fazla ili ziyaret edecek
﻿İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması: 15’ten fazla ili ziyaret edecek
﻿Rizespor'un içinde neler olduğunu açıkladı. Bir gün herkes Şerafettin Tilki'nin nefesini hissedecek
7
﻿Rizespor'un içinde neler olduğunu açıkladı. Bir gün herkes Şerafettin Tilki'nin nefesini hissedecek
﻿Rizespor'un içinde neler olduğunu açıkladı. Bir gün herkes Şerafettin Tilki'nin nefesini hissedecek
﻿İzmir’de şiddetli fırtına ağaçları devirdi
﻿İzmir’de şiddetli fırtına ağaçları devirdi
﻿İzmir’de şiddetli fırtına ağaçları devirdi
﻿Yayaya çarpıp kaçan sürücü doktor çıktı
﻿Yayaya çarpıp kaçan sürücü doktor çıktı
﻿Yayaya çarpıp kaçan sürücü doktor çıktı
﻿Parktaki çocuğu silahla yaralayan sanığın cezası belli oldu
﻿Parktaki çocuğu silahla yaralayan sanığın cezası belli oldu
﻿Parktaki çocuğu silahla yaralayan sanığın cezası belli oldu
﻿İzmir'de 'ikizler çetesi' operasyonu: Gözaltılar var
﻿İzmir'de 'ikizler çetesi' operasyonu: Gözaltılar var
﻿İzmir'de 'ikizler çetesi' operasyonu: Gözaltılar var
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.