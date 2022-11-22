İngiltere Kralı Charles Katar'dan 55 Milyar Lira bağış almış. Efsane futbolcu açıkladı

İngiltere'nin ve Manchester United'ın efsane isimlerinden Gary Neville, Dünya Kupası'nda bir Katar televizyonuna yorumculuk yapmasına yönelik eleştirilere tepki gösterirken, Kral Charles'ın üst düzey bir Katar politikacısından 2,6 milyon sterlin bağış aldığını iddia etti.



Avusturalya'nın Foxspor kanalına konuşan Neville, "Prens William bu turnuvaya gelmek istemiyor ama babasının Katarlılar'dan büyük miktarda bağışlar almasına izin veriyorsa, sorun değil" dedi.

Neville, “Sadece kral değil ülkemizdeki siyasi partiler Katarlılardan para almaktan çekinmiyor ama ben nedense hep eski futbolcuların ve BBC'deki meslektaşlarımızın Katar'a geldikleri için eleştirdikleri görüyorum" diye konuştu.