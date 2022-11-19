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İngiltere Kralı 3. Charles kaz ve ördeklere işkence edilerek yapılan o yemeği yasakladı

İngiltere Kralı 3. Charles, Foie gras adlı Fransız yemeğini kaz ve ördeklere işkence edilmesi nedeniyle tüm kraliyet konutlarındaki menülerden kaldırttı.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 17:30
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İngiltere Kralı 3. Charles o yemeği yasakladı. Kaz ve ördeklere işkence ediliyordu

İngiltere Kralı 3. Charles kaz ve ördeklere işkence edilerek yapılan o yemeği yasakladı
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DHA

PETA adlı hayvan haklarını savunan sivil toplum kuruluşu dün açıklama yaparak Buckingham Sarayı tarafından kendilerine gönderilen mektupta Kral Charles’ın emriyle Balmoral, Sandringham, Windsor Kalesi, Hillsborough Kalesi ve Buckingham Sarayı da dahil olmak üzere Foie gras’ın tüm kraliyet konutlarındaki menülerde yer almayacağı belirtildi.

HER GÜN 2 KİLO TAHIL
Foie (karaciğer) gras (yağlı), kaz veya ördeklerin ciğerinden yapılan bir Fransız yemeğidir. Kaz ve ördeklerin zorla gagalarından boruyla beslenerek ciğerlerinin yağlanması, normalin 10 katı büyümesi sağlanır. Bu beslenme yönteminde kuşların midelerine her gün 2 kilo tahıl, boğazlarından aşağı sokulan metal borular aracılığıyla pompalanır ve öldürülmeden önce karaciğerlerinin şişmesine neden olur. Şişen karaciğer diğer organlara baskı yapar ve kuşların nefes alamayarak eziyet çekmesine neden olur.

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Abbas
19.11.2022 18:36
Aferin sayın Kral size güvenmeyenleri ters köşe yapıyorsun  
 
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