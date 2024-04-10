İngiltere Savunma Bakanlığı'na kırmızı protesto

Kaynak: UK News
İngiltere Savunma Bakanlığı'na kırmızı protesto
Filistin yanlısı beş kişilik bir ekip İngiltere Savunma Bakanlığı binasını kırmızı boyaya buladı.

Bakanlık binasının önünde öğle vaktinde çok sayıda katılımcıyla gerçekleştirilen Filistin'e destek gösterisi sürerken topluluk arasından ayrılan beş kişi Bakanlık etrafındaki demir şebekelerin üzerinden atlayarak ellerindeki boyaları binaya sıkmaya başladı. Polisin geç kalmasıyla binanın cephesi büyük ölçüde kırmızı renge büründü.

İngiliz vatandaşı olduğu öğrenilen Filistin yanlısı beş kişi, İngiltere Savunma Bakanlığı'nı kırmızıya boyadıktan sonra İngiltere'yi "Filistinlilerin öldürülmesine ortak olmakla" suçladı.

Orta Doğu'da gerilimin tırmandığı bir dönemde gerçekleştirilen bu eylem, İngiliz kamuoyunda Birleşik Krallık'ın tutumuna yönelik ayyuka çıkan eleştirilerin bir sonucu olarak kabul edilidi.

İngiliz polisi tarafından göz altına alınan protestocuların, herhangi bir radikal grupla bağının olmadığı açıklandı.

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