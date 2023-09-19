İngiltere, Ukrayna'ya on binlerce top mermisi daha tedarik edecek

İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, ülkesinin Ukrayna’ya olan sarsılmaz bağlılığını ortaya koyduğunu söyledi.

300 Binden Fazla Top Mermisi Sağlandı

İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İngiltere, Ukrayna’ya 300 binden fazla top mermisini sağladı. Bu yıl on binlerce top mermisi daha teslim etmeyi taahhüt eden İngiltere, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini destekliyor.

Ortaklar ve Müttefikler Birlikteliği

Almanya’da düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, Ukrayna’ya askeri destek sağlama konusunda ortakların ve müttefiklerin birlikteliğini de memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Shapps, toplantı kapsamında ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov da ikili görüşmeler yaptı.