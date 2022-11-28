﻿İngiltere ve AKP'nin İhvancılık pilavı!

BBC'de, "Müslüman Kardeşler'de İstanbul-Londra bölünmesi" başlıklı bir haber yayınladı.

Habere göre, "Mısır'da 2013'te ordunun yönetime el koymasını takip eden süreçte, örgütün liderlik kademesinde yaşanan sorunlar, biri Türkiye diğeri İngiltere'de olmak üzere iki ayrı kanadın ortaya çıkmasına neden oldu.

Örgütün önemli isimlerinden İbrahim Münir, 4 Kasım'da Londra'da öldü.

BBC İzleme Servisi'ne göre Londra grubu, Mohie El Zayet'i grubun geçici lideri ilan etti.

İstanbul grubu ise 'Genel Şûra Konseyi'nin, cemaatin tüzüğüne uygun olarak Rehberlik Bürosu üyesi Mahmud Hüseyin'i Genel Başkan Vekili olarak atadığını' duyurdu.

BBC İzleme Servisi, Hüseyin'in 2013'te Mursi'nin devrilmesi ardından Türkiye'ye gittiğini ve Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti ile iyi ilişkiler kurduğunu aktarıyor.

Özgürlük ve Adalet Partisi, internet sayfasından Hüseyin'e destek veriyor.

Mısır'da hükümeti yanlısı internet haber sitesi Youm7, Türkiye merkezli Watan TV'nin Hüseyin tarafından kurulduğunu öne sürüyor.

Yeni kurulan medya ağı Rassd News Network ise Londra kanadının yanında yer alıyor.

BBC İzleme Servisi'ne göre, daha önce İstanbul'dan yayın yapan ancak Haziran ayında İstanbul'dan ayrılan Mekameleen TV de Londra kanadını destekliyor gibi görünüyor.

BBC Arapça Servisi'nin Kahire Muhabiri Hemeda, örgütte son dönemde bu iki grup dışında bir de Mısır merkezli başka bir grubun ortaya çıktığını bu grubun gençlerden oluştuğunu ve çalışmalarını gizlice yürüttüğünü bildiriyor.

Hemeda, İbrahim Münir'in on yıllardır örgüt içinde önemli bir isim olduğunu, bunun İngiltere kanadı için büyük bir kayıp anlamına geldiğini, dolayısıyla bu kanadın güç kaybettiğini belirtiyor."

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BBC'nin 2019 tarihli bir haberinde ise "1928 yılında Mısır'da Hasan El Benna tarafından kurulan örgüt, başlangıçta hedeflerini 'İslami ahlakı ve hayır işlerini yaymak' olarak açıklamıştı. Örgüt ilerleyen yıllarda, özellikle de Mısır'ın İngiliz sömürge yönetiminden ve Batı etkisinden kurtarılması sürecinde siyasallaştı." denilmişti...

Oysa örgütün İngiltere desteğiyle kurulduğu, bütün dünyada biliniyor. İngiltere'nin desteklediği bir örgüt, militan devşirmek için İngiliz sömürge yönetimine karşı görünmek durumundaydı...

Ayrıca ABD'de uzun yıllar başkan aday adayı olan LaRouche, 21 Haziran 2001 tarihinde, ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright'a sunduğu memorandumda, "Terörizmin sponsorluğunu yapan ülkeler listesine İngiltere'nin de konulması gerekir" başlığını kullanmış ve Usame Bin Ladin'in 1996 yılının Temmuz ayında Londra'da bulunduğunu, tedavi gördüğünü, BBC ve The Independent gazetesine sık sık demeç verdiğini hatırlatmıştı.

LaRouche, Mısır'ın Müslüman Kardeşler ve El Cihad, Filistin'in Hamas, Cezayir'in İslam Ordusu, Türkiye'nin PKK'sı ve Sri Lanka'nın Tamil örgütlerinin Londra'da merkezleri bulunduğunu belirtmiş ve ABD tarafından listesi çıkarılan 30 örgütten 16'sına İngiltere'nin askerî eğitim veya lojistik destek verdiğini bildirmişti.

İngiltere, bu açıklamalara hiçbir cevap vermedi ama örgütlerin bürolarını da kapatmadı!

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Şimdi, hükümet destekli yayın kuruluşu BBC, İhvancıların Londra ve İstanbul kanadı diye ikiye bölündüğünü söylüyor ama bunun ideolojik bir farktan kaynaklanmadığını, sadece örgütü kimin yöneteceğine dair görüş ayrılığı yaşandığını yazıyor...

BBC İzleme Servisi, uzun süre "Müslüman Kardeşler Enternasyonali"ni savunan ve İslam ülkelerinde İhvanı iktidar yapmaya çalışan AKP'nin devlet kadrolarına, "İhvancıların sahibi biziz. Siz, İstanbul'dan yönetmeye kalkışsanız bile ne yapar, eder örgütün kontrolümüzden çıkmasını önleriz. Gerekirse, gençleri öne çıkararak, yeni bir İhvan yapısı oluştururuz" mu demek istiyor?

Her neyse; doğrudan istihbarat servislerinin müdahil olduğu bu İhvancılık pilavı, daha çok su kaldırır!